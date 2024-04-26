Yapay zekalı robot rahip kiliseden aforoz edildi!

Yayınlanma: 26.04.2024 - 10:57

Güncelleme: 26.04.2024 - 10:57

Yapay zeka tarafından yaratılan robot rahip "Peder Justin", kendisini ABD'nin en büyük "Katolik savunuculuk ve müjdeleme havariliği" olarak tanımlayan ABD merkezli dini ağ platformu Catholic Answers tarafından cemaatin ihtiyaçlarını online olarak karşılaması için kuruldu.

Ancak, robot rahip 24 saat içinde kiliseye gidenleri kızdırınca aforoz edildi.

Catholic Answers Başkanı Christopher Check, artık "Peder Justin'i sadece Justin haline getirdiklerini" söyledi.

Bu hamlenin takipçilerinden gelen tepkiler üzerine yapıldığını kaydeden Check, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda, Catholic Answers'daki meslektaşlarım ve ben, yapay zeka uygulamamız 'Fr. Justin' ile ilgili bir başka yeni teknoloji hakkında çok sayıda yararlı geri bildirim aldık. Yapay zeka karakterinin bir rahip olarak temsil edilmesine yönelik eleştiriler yaygındı."

Check, "Bu karakteri bir bilgi ve otorite niteliği taşıması ve aynı zamanda Catholic Answers olarak hepimizin din adamlarımıza duyduğu saygının bir işareti olarak seçtik. Ancak, pek çok kişi bu seçimle ilgili endişelerini dile getirdi. Bu endişeleri duyuyoruz ve karakterin, Katolik inancıyla ilgili sorulara 'yapay zekanın' faydalarını iyi bir şekilde kullanan yenilikçi bir yolla sağlam yanıtlar sağlamak olan uygulamanın önemli amacından uzaklaşmasını istemiyoruz" diye ekledi.

Catholic Answers'dan Chris Costello, robot rahip hakkında "Kullanıcılarımızın yapay zekayı bir insanla karıştırmayacağından eminiz. Onun laik olduğunu söylemeyeceğiz, çünkü o hiçbir zaman gerçek bir rahip olmadı!" dedi.