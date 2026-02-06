NVIDIA'dan şaşırtan strateji değişikliği

Yüksek performanslı işlemciler geliştiren ABD merkezli NVIDIA, oyun dünyasının uzun bir süredir kalbinde yer alan bir şirket ve sektörün ekran kartlarını da geliştiriyor. Ancak şirket yapay zeka ile beraber yükselişe geçen çiplerin daha fazla kar getirdiğini düşünüyor ve ana odağını oraya kaydırmaya hazırlanıyor.

OYUN DEVİNDEN YAPAY ZEKA DEVİNE

Şirketin, oyun bölümü uzun yıllardır ana gelir kaynağı oluyordu. Rakamlarla konuşmak gerekirse, şirketin 2022'deki gelirlerinin yüzde 35'i oyun sektöründen sağlanıyordu. Bu gelir dağılımı 2025 yılına gelindiğinde yüzde 8 seviyesine kadar düştü.

NVIDIA, standart bir ekran kartından yüzde 40 kar elde ederken, yapay zeka çiplerinden yüzde 65'e kadar yükselen bir kara ulaşıyor. Şirket bu sebeple yapay zeka çiplerine odaklanmış görünüyor.

Oyun pazarının sınırlı yapısının yanı sıra yapay zekanın geleceğin trendi olduğu göz önüne alındığında NVIDIA, bireysel kullanıcılardan ziyade devasa şirketlere çalışmak istiyor.

Uzmanlar, NVIDIA'nın ekran kartları üretiminden yapay zeka çiplerinin üretimine kaymadığını yalnızca ekran kartlarının yapay zeka çipi olarak da kullanabileceğini fark etti diyor.

Stratejinin değişecek olması 2026 yılında çıkması beklenen yeni ekran kartlarının iptal edilmesine yol açıyorken aynı zamanda yeni nesil RTX 60 serisinin daha ileri bir tarihe ertelenmesine neden oluyor. Söylenenlere göre yeni nesil bu ekran kartları 2027 yılının sonlarına doğru seri üretime girecekler ve kullanıcılara sunulması da epeyce uzayacak.