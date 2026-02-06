Cumhuriyet Gazetesi Logo
NVIDIA'dan şaşırtan strateji değişikliği

NVIDIA'dan şaşırtan strateji değişikliği

6.02.2026 20:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
NVIDIA'dan şaşırtan strateji değişikliği

NVIDIA, oyun devi pozisyonundan yapay zeka devi pozisyonuna geçiyor.

Yüksek performanslı işlemciler geliştiren ABD merkezli NVIDIA, oyun dünyasının uzun bir süredir kalbinde yer alan bir şirket ve sektörün ekran kartlarını da geliştiriyor. Ancak şirket yapay zeka ile beraber yükselişe geçen çiplerin daha fazla kar getirdiğini düşünüyor ve ana odağını oraya kaydırmaya hazırlanıyor. 

OYUN DEVİNDEN YAPAY ZEKA DEVİNE

Şirketin, oyun bölümü uzun yıllardır ana gelir kaynağı oluyordu. Rakamlarla konuşmak gerekirse, şirketin 2022'deki gelirlerinin yüzde 35'i oyun sektöründen sağlanıyordu. Bu gelir dağılımı 2025 yılına gelindiğinde yüzde 8 seviyesine kadar düştü.

NVIDIA, standart bir ekran kartından yüzde 40 kar elde ederken, yapay zeka çiplerinden yüzde 65'e kadar yükselen bir kara ulaşıyor. Şirket bu sebeple yapay zeka çiplerine odaklanmış görünüyor.

Image

Oyun pazarının sınırlı yapısının yanı sıra yapay zekanın geleceğin trendi olduğu göz önüne alındığında NVIDIA, bireysel kullanıcılardan ziyade devasa şirketlere çalışmak istiyor.

Uzmanlar, NVIDIA'nın ekran kartları üretiminden yapay zeka çiplerinin üretimine kaymadığını yalnızca ekran kartlarının yapay zeka çipi olarak da kullanabileceğini fark etti diyor.

Stratejinin değişecek olması 2026 yılında çıkması beklenen yeni ekran kartlarının iptal edilmesine yol açıyorken aynı zamanda yeni nesil RTX 60 serisinin daha ileri bir tarihe ertelenmesine neden oluyor. Söylenenlere göre yeni nesil bu ekran kartları 2027 yılının sonlarına doğru seri üretime girecekler ve kullanıcılara sunulması da epeyce uzayacak.  

İlgili Konular: #nvidia #NVIDIA yapay zeka #Nvidia çipleri

İlgili Haberler

NASA’da yeni dönem: Astronotlar uzaya akıllı telefonlarıyla gidecek!
NASA’da yeni dönem: Astronotlar uzaya akıllı telefonlarıyla gidecek! NASA’nın yeni yöneticisi Jared Isaacman, astronotların artık uzay görevlerinde kişisel akıllı telefonlarını kullanabileceğini açıkladı. Crew-12 ve Artemis II görevleriyle başlayacak uygulama kapsamında ekipler, aileleri için özel kayıtlar tutabilecek ve Dünya'dan eşsiz kareleri anlık paylaşabilecek.
Elon Musk, SpaceX'in telefon geliştirmediğini açıkladı
Elon Musk, SpaceX'in telefon geliştirmediğini açıkladı SpaceX'in özel bir akıllı telefon geliştirdiğine yönelik güvenilir kaynaklara dayandırılarak yapıldığı belirtilen Reuters haberine Elon Musk'tan yalanlama geldi.
Araştırma: Airfryer’lar kızartma sırasında daha az zehirli parçacık üretiyor
Araştırma: Airfryer’lar kızartma sırasında daha az zehirli parçacık üretiyor Birmingham Üniversitesi’nin çalışmasına göre, özellikle tavuk göğsü gibi ürünlerin airfryer’da pişirilmesi, geleneksel kızartma yöntemlerine kıyasla çok daha düşük düzeyde uçucu organik bileşik (VOC) ve ultra ince parçacık salımına yol açıyor.