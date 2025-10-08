Meta, 33 milyon dolarlık cezayı uzlaşmayla çözmek istiyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.10.2025 09:38:00
AA
Meta, Nijerya hükümetinin kestiği 32,8 milyon dolarlık para cezasını uzlaşma yoluyla çözmek üzere görüşmeler yürütüyor.

Başkent Abuja'daki Federal Yüksek Mahkeme'de görülen duruşmada, Meta ve Nijerya Veri Koruma Komisyonu (NDPC) avukatları, uzlaşma görüşmelerinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Meta'nın avukatı Fred Onwuobia, tarafların taslak uzlaşma şartlarını karşılıklı olarak paylaştığını ifade etti.

NDPC avukatı Adeola Adedipe ise bir sonraki duruşmada ortak bir uzlaşma metninin sunulmasının planlandığını söyledi.

Mahkeme, tarafların uzlaşma metnini sunacağı veya kararın açıklanacağı duruşmayı 31 Ekim 2025'e erteledi.

NDPC, Nijeryalı kullanıcıların kişisel verilerini izinsiz işlediği, sınır ötesi veri aktarım kurallarını ihlal ettiği ve gerekli uyum değerlendirmesini sunmadığı gerekçesiyle Şubat 2025'te Meta'ya 32,8 milyon dolarlık ceza kesmişti.

Meta ise karara itiraz etmiş ve uzlaşma talebinde bulunmuştu.

