TRT'de İBB'yi suçlayan şahsın görüntüleri ortaya çıktı: 'İETT'yi patlattık ya biz'

Yayınlanma: 06.04.2025 - 10:21

Güncelleme: 06.04.2025 - 10:23

İETT’de 4 yıl motor ustalığı yaptığını öne süren Cihan Demirel, kurumda usulsüzlük yapıldığını ve İETT yetkilileri tarafından tehdit edildiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.

TRT Haber’e konuşan Demirel, ”Eski parçaları sıfır gibi takarak, vatandaşın ölmesine sebep oluyorlar” iddiasında bulundu, bu süreçte ölüm tehditleri aldığını ve işten tazminatsız çıkarıldığını da öne sürdü

Demirel’in açıklamaları sonrası ‘Büyükşehir Çalışıyor’ isimli X hesabı dikkat çeken bir video yayımladı. Demirel olduğu iddia edilen kişi, bindiği bir otobüste şoförle konuşurken "İETT'yi patlattık ya biz" ifadelerini kullanıyor. Konuşmanın devamında ise Demirel, Ulaştırma Bakanlığı'nda işe başladığını ve kendisini işe sokan kişinin Tevfik Göksu olduğunu, Göksu'nun kendisini telefonla aradığını söylüyor.

GÖKSU’DAN AÇIKLAMA

Görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yptı.

Göksu iddiaları yalanlarken şu ifadeleri kullandı:

“İsmimi kullanarak Ulaştırma Bakanlığımızda işe girdiğini beyan eden Cihan Demirel adlı kişiyi hayatımda hiç görmedim, kendisiyle tanışmadım ve kim olduğunu bilmiyorum. Şahsımla ilgili söylemleri gerçek dışıdır. Kendisi ile ilgili hukuki süreci başlatıyoruz.”

İETT: İTİRAF VİDEOSU DOSYAYA EKLENDİ

Konu hakkında bir açıklama da İETT'den geldi. Açıklamada Demirel'in İETT hakkındaki tüm iddialarının asılsız olduğu, Demirel'in hiçbir zaman İETT çalışanı olmadığı belirtilen açıklamada, Demirel için "Sözkonusu şahıs ayrıca, 10.03.2025 tarihinde bindiği bir İETT arasında İETT kaptanına; söz konusu iddialarını İETT'nin itibarını zedelemek amacıyla yaptığını ve bunun neticesinde de, İstanbul'da bir İlçe Belediye Başkanı tarafından iyi şartlarda bir işe yerleştirildiğini beyan etmiştir ve bu itiraf videosu Kurumumuz arşivinde yer almaktadır ve savcılıktaki dosyaya da eklenmişti" denildi.