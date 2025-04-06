Operasyonları önceden bildiriyordu... Cem Küçük: Akın Gürlek arkadaşım

Yayınlanma: 06.04.2025 - 11:09

Güncelleme: 06.04.2025 - 11:22

AKP iktidarının muhalefete yönelik gözaltı ve tutuklamaları önceden canlı yayınlarda bildiren Cem Küçük, dün akşam operasyonlara yönelik soruşturmaların baş aktörü olarak muhalefet tarafından işaret edilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile arkadaş olduklarını söyledi.

AKP'ye yakın gazeteci Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile arkadaş olduklarını, kendisi ile 17-25 Aralık operasyonlarından bu yana tanıştıklarını bildirdi.

Küçük'ün dün akşam EKOL TV'de yaptığı açıklama sonrası ''Bilgileri Akın Gürlek'ten mi alıyor?'' sorusunu akıllara geldi.

''YÜREKLİ HUKUK ADAMI''

Küçük bugünkü köşe yazısında da Akın Gürlek hakkında şu sözleri kullandı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek yürekli bir hukuk adamı. Gezi terör eylemlerinin hesabını sormaya başladı. Gezi’nin medya ayağı yakın zamanda toplanacak. Yürekler soğuyor. Ama Sayın Başsavcım, 28 Şubat’ın sivil ve medya ayağına ancak sizin gibi cesur bir hukuk adamı hesap sorabilir. "