Nvidia, Nintendo Switch'e ve Steam Deck'e rakip geliştiriyor

Nvidia başarılı yükselişinin yanında taşınabilir bir oyun konsolu geliştirmek için kolları sıvadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 13:54
Nvidia, Nintendo Switch'e ve Steam Deck'e rakip geliştiriyor
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Kısa bir süre önce ortaya çıktığı kadarıyla ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, 2,056 trilyon dolarlık piyasa değeri ile yükselişe geçmişti. Yapay zeka ve çipler tarafına yapılan yatırımlar sayesinde güçlenen şirketin şimdi de taşınabilir oyun konsolu geliştirdiği ortaya çıktı.

Buna göre Steam Deck ve Nintendo Switch gibi piyasanın başat cihazlarına rakip olabilir. Nvidia’nın GeForce sisteminden güç alacak taşınabilir yapıda konsol üzerinde çalştığı iddia edildi. Bu iddiaya göre şirket taşınabilir konsol pazarı yükselişteyken giriş yapmayı planlıyor.

Steam Deck, ROG Ally ve Lenovo Legion Go, AMD yapımı işlemci ve grafik birimlerinden güç alıyor. Pazarda bulunan bazı konsollar ise Intel’in işlemcilerini ve grafik birimlerini kullanıyor. Nvidia’nın DLSS destekli geliştireceği konuşulan el konsolu, pazarda rekabet oluşmasına neden olabilir. Geliştirildiği iddia edilen konsol ile bilgiler henüz bilinmiyor ancak Nvidia’nın ekran kartlarında yer verdiği DLSS, DLAA ve Frame Generation gibi teknolojilerin bu konsolda da yer alması bekleniyor.


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