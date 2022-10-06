Nvidia RTX 4090, Overwatch 2’de RTX 3080’i yıkıp geçti

06 Ekim 2022 Perşembe, 08:50

Overwatch 2 kısa bir süre önce erken erişim olarak çıkışını gerçekleştirdi. Nvidia ise yeni RTX 40 serisi kartlarının Overwatch 2’de nasıl bir performans sergilediğini paylaşarak kartlarının performansını gözler önüne serdi. Test sonuçlarında ise RTX 4090’ın elde ettiği sonuçlar dikkat çekici.

Nvidia’nın paylaştığı test sonuçlarının tepesinde sürpriz olmayacak şekilde GeForce RTX 4090 yer alıyor. Overwatch 2’de 1440p çözünürlükte tam olarak 507 FPS alan RTX 4090, diğer aile üyelerinin oldukça önünde yer alıyor. Öte yandan RTX 4080 16 GB versiyonu 368 FPS alırken RTX 4080 12 GB ise 296 FPS almayı başarıyor. RTX 4080 ile RTX 3080 kartlarını karşılaştırdığımızda yeni neslin 50 kare gibi yüksek bir avantajı olduğunu görüyoruz.

RTX 4090 OVERWATCH 2 PERFORMASI İDDİALI

Donanımhaber'deki detaylara göre Overwatch 2 aynı zamanda Nvidia’nın Reflex desteğiyle birlikte çıkışını gerçekleştirdi. Temelinde gecikme azaltma teknolojisi olarak nitelendirebileceğimiz Reflex, bu oyunda yüzde 60’a varan daha az bir gecikme elde edilmesini sağlıyor. İlginç bir şekilde RTX 3000 serisinin Reflex sayesinde elde ettiği gecikme kazanımı RTX 4000 serisine oranla daha fazla. En büyük kazanımı ise 27ms ile RTX 3060 elde ediyor.

BAŞKA HANGİ OYUNLAR DESTEKLENİYOR?

Nvidia Reflex, daha çok rekabetçi oyunlar için önemli avantajlar sunuyor. RTX 40, RTX 30, RTX 20 ve RTX 10 serisi ekran kartları ve G-Sync monitörler ile birlikte sistem gecikmesi optimize edilerek gecikme süreleri azaltılıyor ve daha iyi tepkime süreleri sunuyor. Daha düşük tepki süreleri rekabetçi oyunlarda oyuncunun avantajını artırıyor. Nvidia Reflex, hali hazırda 40’tan fazla oyunda destekleniyor. En son Reflex desteği gelen oyunlar ise şu şekilde;

Call of Duty: Modern Warfare II

Cyberpunk 2077

Destroy All Humans! 2

Loopmancer

Overwatch 2

Scathe

Super People

Warhammer 40,000: Darktide

GeForce RTX 40 serisinin piyasaya çıkacak olan ilk modeli RTX 4090 olacak. Bu kart 12 Ekim tarihinde 1.599 dolardan başlayan fiyatlarla raflarda sergilenecek. Kasım ayında ise RTX 4080 16 GB ve RTX 4080 12 GB modelleri sırasıyla 1.199 dolar ve 899 dolar fiyat etiketiyle çıkışını gerçekleştirecek.