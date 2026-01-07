Nvidia ve Siemens yapay zeka için yakınlaşacak

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.01.2026 19:48:00
AA
ABD'li çip üreticisi Nvidia ile Almanya merkezli Siemens, yapay zekanın gerçek dünyaya entegrasyonunu hızlandırmak amacıyla endüstriyel yapay zeka çözümleri geliştirmeye yönelik stratejik ortaklıklarını genişlettiklerini duyurdu.

Nvidia'dan yapılan açıklamada, iki şirketin yapay zekayla tasarım ve mühendislikten imalat, üretim, operasyonlar ve tedarik zincirlerine kadar uzanan uçtan uca endüstriyel değer zincirini yeniden şekillendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, Siemens ve Nvidia'nın yapay zeka ile hızlandırılmış bir endüstriyel portföy oluşturmayı planladığı ve yeni nesil yapay zeka fabrikalarının tasarımına yönelik çalışmalar yürüteceği kaydedildi.

Nvidia'nın bu kapsamda yapay zeka altyapısı, simülasyon kütüphaneleri, modeller, çerçeveler ve planlar sağlayacağı belirtilen açıklamada, Siemens'in ise yüzlerce endüstriyel yapay zeka uzmanının yanı sıra donanım ve yazılım çözümlerini bu sürece dahil edeceği ifade edildi.

