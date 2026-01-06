Xbox Game Pass’e ocak ayında eklenecek oyunlar

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.01.2026 21:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Xbox Game Pass'e ocak ayının ilk yarısında toplamda 11 oyun eklenecek.

Microsoft'un oyun hizmeti Game Pass'e her ay yeni oyunlar ekleniyor. Bu sayede oyuncular hem yeni oyunlarla buluşuyor hem de tek bir abonelik ile çok pahalı olan oyunlara ücretsiz ulaşabiliyor. 

Game Pass kütüphanesine 20 Ocak'a kadar toplamda 11 oyun dahil olacak. 

6 Ocak

  • Brews & Bastards 
  • Little Nightmares Enhanced Edition

7 Ocak

  • Atomfall
  • Lost in Random: The Eternal Die
  • REMATCH
  • Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Editon

8 Ocak

  • Final Fantasy

13 Ocak

  • Star Wars Outlaws 

15 Ocak

  • My Little Pony: Bir Tanyele Tepesi Gizemi

20 Ocak

  • Resident Evil Village 
  • MIO: Memories in Orbit
İlgili Konular: #Microsoft Xbox Game Pass #Xbox Game Pass #Xbox

