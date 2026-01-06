Xbox Game Pass’e ocak ayında eklenecek oyunlar

Microsoft'un oyun hizmeti Game Pass'e her ay yeni oyunlar ekleniyor. Bu sayede oyuncular hem yeni oyunlarla buluşuyor hem de tek bir abonelik ile çok pahalı olan oyunlara ücretsiz ulaşabiliyor.

Game Pass kütüphanesine 20 Ocak'a kadar toplamda 11 oyun dahil olacak.

6 Ocak

Brews & Bastards

Little Nightmares Enhanced Edition

7 Ocak

Atomfall

Lost in Random: The Eternal Die

REMATCH

Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Editon

8 Ocak

Final Fantasy

13 Ocak

Star Wars Outlaws

15 Ocak

My Little Pony: Bir Tanyele Tepesi Gizemi

20 Ocak