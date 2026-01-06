Xbox Game Pass’e ocak ayında eklenecek oyunlar

Microsoft'un oyun hizmeti Game Pass'e her ay yeni oyunlar ekleniyor. Bu sayede oyuncular hem yeni oyunlarla buluşuyor hem de tek bir abonelik ile çok pahalı olan oyunlara ücretsiz ulaşabiliyor.
Game Pass kütüphanesine 20 Ocak'a kadar toplamda 11 oyun dahil olacak.
6 Ocak
- Brews & Bastards
- Little Nightmares Enhanced Edition
7 Ocak
- Atomfall
- Lost in Random: The Eternal Die
- REMATCH
- Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Editon
8 Ocak
- Final Fantasy
13 Ocak
- Star Wars Outlaws
15 Ocak
- My Little Pony: Bir Tanyele Tepesi Gizemi
20 Ocak
- Resident Evil Village
- MIO: Memories in Orbit