Yayınlanma: 22.08.2023 - 15:34

Güncelleme: 22.08.2023 - 15:34

Öğrencilerinin vergisiz olarak telefon satın alması kararı Kabine Toplantısı’nda görüşüldü. Gençler bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muhafiyetinden faydalanabilecek. Peki, öğrencilere vergisiz telefon fiyatları ve modelleri neler? Türkiye'de üretilen telefonlar hangileri? İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN VEYA MONTAJLANAN TELEFON MODELLERİ NELER?

Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,

OPPO: A15, Reno 5 Lite,

Vivo: Y11s, Y21s, Y53s

Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,

TCL: 20 SE, 20 E, L7,

Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,

Tecno Mobile: Camon 16,

General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro

Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus

Reeder: S19 Max Pro S

OMIX: X5

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN VEYA MONTAJLANAN BİLGİSAYARLAR NELER?

Casper

Excalibur

Monster

GameGaraj

TELEFONLARDAN VERGİ NE KADAR ALINIYOR?

Kültür Bakanlığı Payı (%1)

TRT Bandrolü (%12)

Özel Tüketim Vergisi (%25 - %50)

Katma Değer Vergisi (%20)

Bir akıllı telefon satın almak istediğinizde Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrolü, Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi olmak üzere dört farklı vergi ödeniyor.