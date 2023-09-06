Erdoğan açıkladı: Öğrencilere vergisiz telefon uygulamasının netleşeceği tarih belli oldu

Yayınlanma: 06.09.2023 - 10:34

Güncelleme: 06.09.2023 - 11:20

AKP'nin gençlerle ilgili olan seçim vaatlerinden biri vergisiz telefon ve bilgisayar satışıydı. Seçimin ardından net bir açıklama yapılmadı. Dün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından vergisiz telefon ve bilgisayar kararının netleşeceği tarih açıklandı.

Peki vergisiz telefon ve bilgisayar kararı ne zaman yürürlüğe girecek? Vergisiz telefonlar ne zaman satılacak? Vergisiz telefonlar hangi modelleri kapsayacak? Vergisiz telefon ve bilgisayarı kimler alabilir? İşte ayrıntılar...

VERGİSİZ TELEFONLAR NE ZAMAN SATILACAK?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre vergisiz telefon ve bilgisayar kararı bir sonraki kabine toplantısında netlik kazanacak.

BİR SONRAKİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son kabine toplantısı 5 Eylül tarihinde yapıldı. Bir sonraki toplantının ise 19 Eylül tarihinde veya o hafta içerisinde yapılması bekleniyor.

VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYARI KİMLER ALABİLİR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yaptığı açıklamalara göre vergisiz telefon kararı kapsamında lisans, yükseklisans ve açıköğretim öğrencileri faydalanabilecek. Tek bir seferlik olacak olan uygulama kapsamında satın alınan telefonlar 2 yıl boyunca satılamayacak.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON MODELLERİ NELER?

Hazine ve Maaliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen günlerde yaptığı açıklamada "ülkenin içinde olduğu ekonomik durumu" gözeterek uygulanacağını söylemişti. Aynı sözü Erdoğan'da tekrarladı. Bu kapsamda vergisiz satılacak olan telefonlar Türkiye'de üretimi veya birleştirilmesi yapan cihazlar olacak.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kancır konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında "Yani bazı değerlendirmeler yapılıyor. Tamamlandığında açıklanacak. Nihai açıklamayla beraber kamuoyu öğrenmiş olacak. Çok kısa zaman içinde yapılır diye tahmin ediyorum. Türkiye genç bir ülke, yani malumunuz yaş ortalamamız 33. Çok genç bir nüfusumuz var. Örgün eğitimde üniversitelerde milyonlarca öğrenci var. Bütün bu gençlere bizim verdiğimiz bir takım sözler var. Bizim bu sözleri adım adım tutmak gibi bir gayemiz var. Yani henüz seçimin üzerinden birkaç ay geçti, ama Sayın Cumhurbaşkanımız bir an evvel verdiğimiz bütün sözleri tutmak konusunda da ilgilileri bizleri talimatlandırıyor. Normalde beş yıllık bir dönemimiz var ama ertelemek değil gayemiz bir an evvel sözlerimizi milletimize verdiğimiz sözleri tutmak niyetindeyiz" dedi.