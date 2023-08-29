Öğrencilere vergisiz telefonun ayrıntıları ortaya çıktı: Kimler faydalanabilecek? Açıköğretim de yararlanacak mı? Hangi modelleri kapsayacak?

Yayınlanma: 29.08.2023 - 09:52

Güncelleme: 29.08.2023 - 09:52

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Genel Seçimleri öncesinde yükseköğrenimdeki gençlere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Gençlere vergisiz cep telefonuna ilişkin Hürriyet gazetesinin aktardığına göre, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise şu açıklamalarda bulundu:

“ÖTV ve KDV’siz cep telefonundan, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon öğrenci yararlanacak. Aylık 10 GB bedava internetle birlikte başlayacak. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye’de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak.

HANGİ TELEFONLAR DAHİL OLACAK?

Türkiye’de üretenler içinde Samsung, General Motor var, Huawei, Apple yok. Vergi alınmaması telefonların fiyatlarını yarı yarıya ucuzlatacak. 10 GB bedava internet için 3 operatörden teklifleri aldık, kamuya maliyeti yıllık birkaç milyar TL olacak. Kişinin hattıyla telefonunun mutlaka belli süre uyumlu olması gerekecek yani en az 2 yıl başkası kullanamayacak, başkasına satılamayacak. Bunun takibini biz BTK aracılığıyla yapacağız.”