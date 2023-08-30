Vergisiz telefon modelleri hangileri? Vergisiz telefonlar neler? Vergisiz ürünleri satın alma yaş sınırı var mı?

Yayınlanma: 30.08.2023 - 14:02

Güncelleme: 30.08.2023 - 14:02

Öğrencilere vergisiz olarak hangi telefon ve bilgisayar modellerinin satılacağı merak konusu oldu. Birçok öğrenci vergisiz verilecek olan telefon modellerini araştırıyor. Peki vergisiz verilecek olan telefon modelleri neler? Hangi markaların telefonlarında geçerli olacak? Vergisiz bilgisayar modelleri neler? Vergisiz bilgisayarlar ne kadar olacak?

İddialara göre, akıllı telefonlardan yüzde 20 KDV ve matrah limitine göre yüzde 25, 40, 50 arasında değişen ÖTV alınmayacak. Bu adımın ardından Türkiye'de üretilen akıllı telefonların fiyatlarında yüzde 50'ye varan düşüş bekleniyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI AYRINTILARI AÇIKLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada bu düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı. Buna göre, vergisiz telefonlar projeleri kapsamında, Türkiye'de üretilen telefonlar yarı fiyatına alınabilecek. Üstelik sadece üniversite öğrencileri değil, açıköğretim ve yüksek lisans dahil tüm öğrenciler bu fırsattan yararlanabilecek. Ayrıca alınan telefonları iki yıl boyunca başkası kullanamayacak ve aylık 10 GB ücretsiz internet hizmeti sunulacak.

HANGİ TELEFON MARKALARINDA GEÇERLİ OLACAK?

Bu kapsamlı düzenleme ile birlikte Türkiye'nin yerli akıllı telefon markaları ve modelleri de dikkat çekiyor. Xiaomi, OPPO, Vivo gibi markaların ürettiği telefonlar da vergisiz döneme dahil olacak. Bunun yanı sıra Casper, Reeder, General Mobile gibi yerli markaların modelleri de vergisiz olarak piyasaya sürülecek.

Vergisiz olarak satılacak telefon modelleri hangileri?

Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,

Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022, OPPO: A15, Reno 5 Lite,

A15, Reno 5 Lite, Vivo: Y11s, Y21s, Y53s

Y11s, Y21s, Y53s Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,

Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy, TCL: 20 SE, 20 E, L7,

20 SE, 20 E, L7, Reeder: S19 Max Pro S

S19 Max Pro S Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,

C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500, Tecno Mobile: Camon 16,

Camon 16, General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro

21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus

VIA X30 Plus, VIA M30 Plus OMIX: X5

VERGİ UZMANI MUHAMMET BAYRAM "AKILLI TELEFON FİYATLARI YARI YARIYA DÜŞECEK"

Vergi uzmanı Muhammet Bayram vergisiz telefon ve bilgisayarların fiyatlarının ne kadar düşeceğini açıkladı. Açıklamasında "Bilgisayarlar üzerinde bizim ülkemizde yüzde 18 oranında kdv söz konusu. Ama akıllı telefon olarak adlandırılan cihazlarda ise yüzde 1 puanlık Kültür Bakanlığı payı, yüzde 12 TRT payı, bunların üzerine yüzde 50 ÖTV ve onun da üzerine yüzde 18 KDV uygulanıyor. Toplamdaki vergi oranı yüzde 100'e varıyor. Vergisiz bir telefon veya tablet, notebook gibi bir cihaz alınırsa bunun vergisiz fiyatı yarı yarıya gelecektir. Yani 2 bin tl olan akıllı cihazın bedeli bin tl ye düşecektir. Bu uygulama büyük ihtimalle yerli bilgisayar ve akıllı telefon üreticilerine uygulanacaktır. Çünkü yabancı akıllı telefon ve bilgisayar üreticilerine uygulanması durumunda cari açığı arttırma durumu söz konusu olacaktır. Bu nedenle yerli firmaların cihazları öğrencilere vergisiz bir şekilde sunulacaktır."

VERGİSİZ TELEFON UYGULAMASINDA YAŞ SINIRI VAR MI?

Son açıklanan bilgilere göre vergisiz verilecek olan telefon ve bilgisayar uygulaması kapsamında herhangi bir yaş sınırlaması bulunmuyor. Lisans, açıköğretim ve yüksek lisans öğrencilerinin hepsi bu uygulamadan faydalanabilecek.