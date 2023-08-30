Vergisiz bilgisayarlar ne kadar olacak? Uzmanı açıkladı...

Yayınlanma: 30.08.2023 - 15:19

Güncelleme: 30.08.2023 - 15:24

Öğrencilere vergisiz olarak hangi bilgisayar ve telefon modellerinin satılacağı merak konusu oldu. Birçok öğrenci vergisiz verilecek olan bilgisayar modellerini araştırıyor. Peki vergisiz verilecek olan bilgisayar modelleri neler? Hangi markaların bilgisayarlarında geçerli olacak? Vergisiz bilgisayarlar ne kadar olacak?

İddialara göre, bilgisayarlardan alınan yüzde 18 KDV, tek seferlik öğrencilerden alınmayacak. Bu karar sadece Türkiye'de üretilen bilgisayarları kapsayacak. Bu adımın ardından dizüstü bilgisayarların fiyatlarında yüzde 18'e varan düşüş bekleniyor.

VERGİSİZ OLARAK SATILACAK BİLGİSAYAR MARKALARI NELER?

Karar kapsamına giren vergisiz satılacağı söylenen bilgisayar markaları şöyle:

Casper

Monster

Excalibur

VERGİ UZMANI MUHAMMET BAYRAM "AKILLI TELEFON FİYATLARI YARI YARIYA DÜŞECEK"

Vergi uzmanı Muhammet Bayram vergisiz telefon ve bilgisayarların fiyatlarının ne kadar düşeceğini açıkladı. Açıklamasında "Bilgisayarlar üzerinde bizim ülkemizde yüzde 18 oranında KDV söz konusu. Ama akıllı telefon olarak adlandırılan cihazlarda ise yüzde 1 puanlık Kültür Bakanlığı payı, yüzde 12 TRT payı, bunların üzerine yüzde 50 ÖTV ve onun da üzerine yüzde 18 KDV uygulanıyor. Toplamdaki vergi oranı yüzde 100'e varıyor. Vergisiz bir telefon veya tablet, notebook gibi bir cihaz alınırsa bunun vergisiz fiyatı yarı yarıya gelecektir. Yani 2 bin tl olan akıllı cihazın bedeli bin tl ye düşecektir. Bu uygulama büyük ihtimalle yerli bilgisayar ve akıllı telefon üreticilerine uygulanacaktır. Çünkü yabancı akıllı telefon ve bilgisayar üreticilerine uygulanması durumunda cari açığı arttırma durumu söz konusu olacaktır. Bu nedenle yerli firmaların cihazları öğrencilere vergisiz bir şekilde sunulacaktır."

VERGİSİZ BİLGİSAYAR UYGULAMASINDA YAŞ SINIRI VAR MI?

Son açıklanan bilgilere göre vergisiz verilecek olan bilgisayar uygulaması kapsamında herhangi bir yaş sınırlaması bulunmuyor. Lisans, açıköğretim ve yüksek lisans öğrencilerinin hepsi bu uygulamadan faydalanabilecek.