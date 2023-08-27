Çinli akıllı telefon şirketinden vergisiz telefon açıklaması geldi

Çin merkezli akıllı telefon şirketi Vivo'dan öğrencilere verilecek olan vergisiz telefonlar ile ilgili bir açıklama yapıldı. Firma vergisiz olarak satın alınabilecek telefonlarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2023 - 15:46
Çinli akıllı telefon şirketinden vergisiz telefon açıklaması geldi
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Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi öncesi öğrenciler için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vergisiz telefon vaadi verilmişti. 

Bu kapsamda iddialara göre sadece bir defaya mahsus olmak üzere öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satılacaktı. Henüz detayları açıklanmayan kararın sadece Türkiye'de üretilen veya montajlanan telefonlar için geçerli olacağı iddia edildi. 

ÇİNLİ ŞİRKETTEN KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo konu ile ilgili açıklama yaptı.

Donanımhaber'in haberinde yer alan bilgilere göre Vivo'nun açıklaması şöyle oldu:

"Üniversite öğrencilerine bir kereye mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar başvuru şartları Kabine Toplantısı'nda gündeme geldi. Bu uygulama kapsamında alınabilecek cep telefonlarının Türkiye'de üretilmesi veya montajının yapılması koşulu olacağı konuşuluyor. 

Bildiğiniz gibi Y serisi modellerimizin üretimini Vivo Türkiye Gebze fabrikasında gerçekleştiriyoruz. Y serisine ait en güncel ve satışa olan modellerimizi aşağıda bulabilirsiniz."

VİVO'NUN TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN MODELLERİ HANGİLERİ?

  • Vivo Y15s
  • Vivo Y36
  • Vivo Y35
  • Vivo Y22s
  • Vivo Y16

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