Çinli akıllı telefon şirketinden vergisiz telefon açıklaması geldi

Yayınlanma: 27.08.2023 - 15:46

Güncelleme: 27.08.2023 - 15:46

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi öncesi öğrenciler için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vergisiz telefon vaadi verilmişti.



Bu kapsamda iddialara göre sadece bir defaya mahsus olmak üzere öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satılacaktı. Henüz detayları açıklanmayan kararın sadece Türkiye'de üretilen veya montajlanan telefonlar için geçerli olacağı iddia edildi.

ÇİNLİ ŞİRKETTEN KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo konu ile ilgili açıklama yaptı.

Donanımhaber'in haberinde yer alan bilgilere göre Vivo'nun açıklaması şöyle oldu:

"Üniversite öğrencilerine bir kereye mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar başvuru şartları Kabine Toplantısı'nda gündeme geldi. Bu uygulama kapsamında alınabilecek cep telefonlarının Türkiye'de üretilmesi veya montajının yapılması koşulu olacağı konuşuluyor.

Bildiğiniz gibi Y serisi modellerimizin üretimini Vivo Türkiye Gebze fabrikasında gerçekleştiriyoruz. Y serisine ait en güncel ve satışa olan modellerimizi aşağıda bulabilirsiniz."

VİVO'NUN TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN MODELLERİ HANGİLERİ?