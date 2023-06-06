Okyanus tarafından yutulan bir şehrin izleri bulundu

Yayınlanma: 06.06.2023 - 13:38

Güncelleme: 06.06.2023 - 13:38

Arkeologlar, kayıp şehir Rungholt'un haritasını ilk kez çıkardı. Uzmanlar, bugün Almanya sınırları içerisinde kalan bölgenin tespitinde yer bilimleri ve arkeoloji tekniklerinden yararlandı.

Almanya'nın kuzeyindeki Rungholt, ortaçağdaki önemli ticaret merkezlerinden biriydi. Kent, 1362'deki bir fırtınada yerle bir oldu ve Kuzey Denizi tarafından yutuldu.

FARKLI ANLATILARA KONU OLMUŞTU

Halk anlatılarına göre kent, bölgede yaşayanların günahları yüzünden denizi boyladı. Anlatılarda içkinin, dine saygısızlığın ve gösteriş merakının kentin sonunu getirdiği ifade ediliyor.

Independent Türkçe'nin aktardığı bilgilerde kentin sadece efsanelerde bulunduğunu söyleyen bazı tarihçiler, gerçekten böyle bir yer olup olmadığını sorguluyordu. Ancak Almanya'daki Kiel Üniversitesi, Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi, Baltık ve İskandinav Arkeolojisi Merkezi ve Schleswig-Holstein Devlet Arkeoloji Bölümü'nden araştırmacılar, Kuzey Denizi'nin güneydoğusundaki Wadden Denizi'ndeki kenti ortaya çıkardı.

Bilim insanları jeofizik arama yöntemlerini kullanarak 2 kilometre uzunluğundaki yerleşim yerini tespit etti. Bu bölgede höyükler olduğu belirlendi.

İncelenen bölgede 54 höyük, kilise, drenaj sistemi ve liman bulundu.

Araştırma ekibinde yer alan jeofizikçi Dennis Wilken şöyle konuştu:

Manyetik gradyometre, elektromanyetik indüksiyon ve sismik gibi çeşitli jeofizik arama yöntemleri kullanılarak gelgit düzlüklerinin altında gizlenmiş yerleşim kalıntıları geniş bir alanda saptandı ve buraların haritası çıkarıldı.

Araştırma ekibi, çalışmanın önem arz eden bulguları gün ışığına çıkarmayı sürdürdüğünü ve bölge halkının yaşamına dair önemli bilgiler verdiğini söyledi.

Ancak denizdeki koşullar kalıntılara sürekli zarar verdiği için uzmanlar zamana karşı yarışıyor. Çalışmaya imza atan isimlerden jeolog Hanna Hadler, "Ortaçağ yerleşim kalıntıları halihazırda ağır bir şekilde aşınmış… Dolayısıyla araştırmayı acilen derinleştirmemiz gerekiyor" dedi.