Okyanuslardaki plastik kirliliği onlarca yıldır yükselme yolunda

10 Şubat 2022 Perşembe, 00:00

Çevre kampanya grubu World Wildlife Fund (WWF) tarafından görevlendirilen ve Almanya'nın Alfred Wegener Enstitüsü tarafından yapılan inceleme, bu ay yapılacak Birleşmiş Milletler toplantısı öncesinde genel bir bakış sağlamak için konuyla ilgili yaklaşık 2 bin 600 araştırma makalesini inceledi. Gözden geçirilen yüzlerce akademik çalışmaya göre, denizlerdeki plastik kirliliği endişe verici seviyelerde büyümeye devam edecek.

Akdeniz, Doğu Çin ve Sarı Denizler gibi bazı bölgeler zaten tehlikeli seviyelerde plastik içerirken, diğerleri gelecekte giderek daha fazla kirlenme riski taşıyor. Salı günü yayınlanan çalışmanın yazarlarından biyolog Melanie Bergmann, “Okyanusun en derin siperlerinde, deniz yüzeyinde ve Arktik deniz buzunda bile plastiğe rastlıyoruz” dedi.

Yazarlar, okyanustaki hemen hemen her türün plastik kirliliğinden etkilendiği ve mercan resifleri, mangrovlar gibi önemli ekosistemlere zarar verdiği sonucuna vardı. Plastik her zamankinden daha küçük parçalara ayrışırken, balinalardan kaplumbağalara ve küçük planktonlara kadar her canlı tarafından yutularak deniz besin zincirine de giriyor.

Bergmann, "Bu plastiği sudan tekrar çıkarmak neredeyse imkansız, bu nedenle karar alıcılar ve hükümet yetkilileri ilk etapta daha fazla plastiğin okyanusa girmesini önlemeye odaklanmalılar" dedi.

Araştırmalardan bazıları, önlemlerin bugün gerçekleşse bile, deniz mikroplastik miktarının onlarca yıl artmaya devam edeceğini gösterdi. Raporda yer almayan Stockholm Üniversitesi'nde çevre bilimi profesörü Matthew MacLeod, raporun plastik kirliliğin etkilerine odaklanan mevcut çalışmaların sağlam bir incelemesi gibi göründüğünü söyledi.

"Tartışılabilecek kısım, plastik üretimi, kullanımı ve imhası için mevcut uygulamaları kesinlikle bozacak saldırgan eylemi gerektirecek yeterli kanıtın olup olmadığıdır" dedi.

'KÜRESEL ÇÖZÜMLERE İHTİYAÇ VAR'

MacLeod, yakın zamanda, olası küresel etkiler nedeniyle acil önlemlerin gerekli olduğu sonucuna varan ayrı bir çalışmaya dahil oldu.

WWF'den Heike Vesper, tüketicilerin davranışlarını değiştirerek plastik kirliliğini azaltmaya yardımcı olabileceğini, hükümetlerin de adım atması ve sorunla mücadele yükünü paylaşması gerektiğini söyledi.

Nairobi'de yapılacak olan BM çevre toplantısını ileriye bakarak, "İhtiyacımız olan iyi bir politika çerçevesidir. Bu küresel bir sorun ve küresel çözümlere ihtiyacı var" dedi.