Okyanusların en derininde yaşayan balık ilk kez görüntülendi

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 07:30

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 07:30

Bilim insanlarının kamerasına, Japonya açıklarında deniz seviyesinin 8 kilometre altında yüzerken yakalanan balık, şimdiye kadar görüntülenen en derindeki balık oldu. BBC News'un haberine göre aralarında Batı Avustralya Üniversitesi'nden araştırmacıların da bulunduğu ekip, Pseudoliparis cinsi salyangoz balığını yaklaşık 8 bin 336 metre derinlikte yüzerken kaydetti.

8 BİN 200 METRE DERİNLİKTE KEŞFEDİLDİ

Independent Türkçe'de aktarıldığı gibi bilim insanları pulsuz ve yarı saydam bir deriyle kaplı, yaklaşık bir insan avucu büyüklüğündeki yavru balığı, Japonya açıklarındaki Izu-Ogasawara Çukuru yakınlarında gördü.

Öte yandan bilim insanları, kamera görüntülerinden balığın türünü tam olarak tespit edemedi.

Daha önce kameraya yakalanan en derindeki balık rekoru, 2014'te Mariana Çukurunda yaklaşık 8 bin 200 metre derinlikte keşfedilen Mariana salyangoz balığına (Pseudoliparis swirei) aitti.

Derin denizi keşfetme girişimi Armatus Oceanic, "CEO'muz Profesör Alan Jamieson, Japonya yakınlarındaki Izu-Ogasawara Çukuru'nda bir salyangoz balığının tespit edildiği bu son gözlemle, bir önceki rekoru kırarak şimdiye kadarki en derinde yaşayan balığı görüntüledi" diye tweet attı.

Gözlemlenen en derindeki balık halihazırda 8 bin 336 metre derinlikte bulunuyor!

Bilim insanlarının yaklaşık 8 bin 22 metre derinlikte de iki balık yakalamasıyla ilk kez 8 kilometreden daha derinde balık yakalandı.

Önceki araştırmalar, salyangoz balıklarının yüksek basınçla başa çıkmaya son derecede adapte olduğunu ve birkaç yüz filin ağırlığını taşıyabileceğini göstermişti.

Bu balıkların yaşadığı, okyanusun en derin ve karanlık kısmı olan hadal bölgesine ışık girmiyor ve derinlikler 6 bin metreyle 11 bin metre arasında değişebiliyor.

Salyangoz balıkları, okyanus tabanındaki küçük kabukluları vakumlayarak besleniyor.

Son denemede balıkları kaydetmek için bilim insanları Izu-Ogasawara Çukuru'na "yem takılmış" otonom bir kamera yerleştirdi.

Araştırmacılar balığın, bir balığın hayatta kalabileceği maksimum derinliğe "çok yakın" bir yerde kameraya yakalandığını söyledi.

Jamieson, BBC'ye şöyle dedi:

Eğer bu rekor kırılırsa, bu sadece birkaç metrelik küçük artışlarla olacak.