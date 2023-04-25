Okyanusta hiçbir şeye benzemeyen yeni virüsler keşfedildi

Yayınlanma: 25.04.2023 - 07:35

Güncelleme: 25.04.2023 - 07:35

"Mirusvirüsler" adı verilen organizmalar, hem dev virüsler hem de herpes virüsleriyle ilişkili.

Bu nedenle keşif, vücudun çeşitli bölgelerinde uçuk yaralarına neden olan herpes simpleks'i de içeren bu virüslerin karanlık evrimsel tarihini aydınlatmada rol oynayabilir.

'HERPES VİRÜSLERİNİ DE İÇEREN BÜYÜK ÇİFT SARMALLI DNA VİRÜSLERİ'

Mirusvirüslerin özellikleri ve keşfi, hakemli bilimsel dergi Nature'da yayımlanan bir makalede detaylandırıldı.

Makalede bu virüsün, aslında Duplodnaviria adı verilen bir virüsler alemine ait olduğu ifade edildi. Duplodnaviria, herpes virüslerini de içeren büyük çift sarmallı DNA virüslerinden oluşuyor.

Independent Türkçe'de aktarılan bulgulara göre mirusvirüsler insanları etkilemiyor. Yalnızca tek hücreli planktonları enfekte etme eğilimindeler.

Ancak bu da herpes virüslerinin atalarının da bir zamanlar denizlerdeki tek hücreli organizmaları enfekte ettiği anlamına geliyor.

Uçuk virüsünün o zamandan beri insanlığın yarısını etkilemeyi başardığı düşünüldüğünde herpes virüslerinin kökenini anlamak daha da önemli hale geliyor.

Evrimsel kalıtımları herpes virüslerine dayansa da, mirusvirüs genlerinin çoğu dev virüslerinkine benzer. Bunlar da kelimenin tam anlamıyla gerçekten büyük virüsler.

Yine de araştırmacılar, daha önce hiç görülmemiş bu virüs grubunun son derece benzersiz özelliklere de sahip olduğunu söylüyor.

Makalede konuyla ilgili, "Mirusvirüsler, daha önce tanımlanan diğer tüm DNA virüs gruplarından büyük ölçüde sapıyor" ifadeleri yer alıyor:

Keşif, okyanuslarımızın ve denizlerimizin yüzeyi gibi önemli ekosistemlerde en bol bulunan çift sarmallı DNA virüslerinin bile ekolojik ve evrimsel karmaşıklığını henüz kavramadığımızı hatırlatıyor.

Yeni virüsler, Fransa'ya ait keşif gemisi Tara Ocean'ın bir araştırma seferinde toplanan verilerin incelenmesiyle ortaya çıkarıldı.

Tara Ocean seferlerinde, dünya çapında 200'den fazla farklı bölgeden 35 binden fazla virüs, alg ve plankton örneğinin toplandığı biliniyor.

Fransız Ulusal Bilim Merkezi'nde mikrobiyal ekoloji uzmanı Tom Delmont, "2019'da araştırma ekibimiz, Tara Oceans projesi tarafından sağlanan çok büyük miktarda sıralama verisinde olağandışı bir evrimsel sinyal gözlemledi" diyor.

Aynı zamanda son araştırmanın yazarlarından biri olan Delmont, sözlerini şöyle sürdürüyor:

Mirusvirüsleri bu sinyali izleyerek tanımladık. Büyük bir DNA virüs grubu.

Araştırmacılar mirusvirüslere dair halen araştırılması gereken çok şey olduğunu da vurguluyor.