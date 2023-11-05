OnePlus 12'nin özellikleri ortaya çıktı!

Yayınlanma: 05.11.2023 - 14:59

Güncelleme: 05.11.2023 - 14:59

OnePlus, yeni akıllı telefonu OnePlus 12 için hazırlıklara devam ediyor. Son sızıntılara göre, OnePlus 12, 100W kablolu şarj desteği ile 3C sertifikasını aldı. Bu gelişme, OnePlus 12'nin yakın bir zamanda piyasaya sürüleceğine işaret ediyor. Ayrıca, telefonun şarj hızında herhangi bir değişiklik olmayacağını da gösteriyor, çünkü 3C sertifikasındaki veriler OnePlus 11 ile aynı 11V / 9.1A şarj özelliğini gösteriyor.

Öte yandan, Weibo'da tanınmış bir sızıntı kaynağı olan Digital Chat Station, OnePlus 12'nin 50W hızlı kablosuz şarjı geri getireceğini ve pil kapasitesinin 5,400 mAh'a yükseltileceğini öne sürüyor.

OnePlus 12 hakkında ortaya çıkan diğer sızıntılara göre ise 6.82 inç boyutunda 120 Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekran ile geleceği yer alıyor. Cihaz gücünü ise iddialara göre Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alacak. Kamera tarafında ise sadece Sony Lytia sensörü bulunan 3x optim zoom yapabilen bir kamera yer alacağı söyleniyor.