Huawei'nin geri dönüşü Apple'ı kötü etkiledi

Yayınlanma: 05.11.2023 - 11:27

Güncelleme: 05.11.2023 - 11:27

Çin akıllı telefon pazarında Apple'ı ciddi sıkıntılar yaşıyor. TF Securities'den analist Ming-Chi Kuo, Foxconn'daki tedarik zinciri sorunları nedeniyle özellikle iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri için iPhone sevkiyatlarında önemli bir düşüş yaşandığını açıkladı. Bu düşüş Kasım 2022'de de yaşanmıştı ve Apple'ın 12 milyon daha az akıllı telefon satmasına neden olmuştu.

Analist aynı zamanda bu yıl yaşanan gerilemenin Huawei'nin tekrardan Çin pazarında güçlü hale gelmesinden dolayı da olduğunu belirtti. Apple'ın Çin pazarındaki satış düşüşünün 2024'e kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

HİNDİSTAN PAZARINDA DURUM TAM TERSİ

Apple Çin'deki düşüşe rağmen Hindistan pazarında gücünü arttırmaya devam ediyor. Apple yüzde 34'lük bir artış ile Hindistan'da 2.5 milyondan fazla iPhone sevkiyatı gerçekleştirdi. Apple'ın Hindistan'da pazar payını bu yıl içerisinde yüzde 4.5'ten yüzde 6 ya çıkarması bekleniyor.



