OnePlus'ın saati tanıtılmadan önce bütün özellikleri sızdırıldı!

OnePlus Nord Watch yakında tanıtılacak ancak markanın ilk akıllı saatinin özellikleri öncesinde sızdırıldı ve hiç heyecan kalmadı.

cumhuriyet.com.tr
25 Eylül 2022 Pazar, 15:45
OnePlus'ın saati tanıtılmadan önce bütün özellikleri sızdırıldı!
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Akıllı saat tarafında rekabet telefon tarafındaki kadar sert yaşanmıyor. Özellikle Apple, Samsung ve Huawei, Xiaomi arasında pay edilen akıllı saat pazarına ilk kez giriş yapacak olan OnePlus, Nord Watch ile zaten bir süredir konuşuluyor. Haliyle merak edilen cihaz hakkında sızıntılar geldikçe teknolojiseverlerin keyfi kaçıyor. 

OnePlus Nord Watch için ortaya çıkan özellikler

Şirket gelecek hafta içinde yani tahminlere göre 28 Eylül'de ilk akıllı saatini tanıtacak. Tanıtım gününe az kala Twitter üzerinden yeni sızıntılar geldi. 1.78 inç AMOLED ekrana ek olarak cihazda, 60Hz yenileme hızı, 500 nit maksimum parlaklık, 100’den fazla saat yüzünün olması bekleniyor.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Musul Sharma'ya göre mavi ve siyah renk seçenekleriyle gelecek olan saat, tek şarj ile 10 güne kadar kullanım sağlayacak. Stres takibi, oksijen ölçümü ve döngü izleme gibi özellikleri de sunacak.


OnePlus Nord Watch OnePlus akıllı saat

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