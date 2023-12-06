OnePlus yeni telefonu OnePlus 12'yi tanıttı

Yayınlanma: 06.12.2023 - 11:46

Güncelleme: 06.12.2023 - 11:51

OnePlus, 10. yıldönümü amiral gemisi akıllı telefonu olan OnePlus 12'yi tanıttı. Şirket OnePlus 11'de kullanıcılar tarafından gelen eleştirilere karşılık vererek yeni modelinde kablosuz şarj ve USB port hızı gibi özellikleri tekrardan getirdi. İşte OnePlus 12'nin teknik özellikleri ve fiyatı:

ONEPLUS 12'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NEDİR?

OnePlus 12 , önceki tasarım dilini koruyarak cam ve metal bir yapıya sahip ve su sıçramasına karşı dayanıklılık için IP65 derecesi bulunuyor.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama ile güçlendirilmiş.

6,82 inç kavisli OLED ekran, 3168 x 1440 piksel (QHD+) çözünürlük, 510 PPI, ve 1-120Hz yenileme hızı (LTPO) sunuyor.

Kamera sistemi, Hasselblad'dan ilham alan görüntü işleme özellikleri içeren 50MP Sony LYT-808 birincil sensör, OIS destekli 3x periskop zoom lensli 64MP OmniVision OV64B sensör, otomatik odaklamalı 48MP Sony IMX581 ultra geniş ünite ve 32MP ön kameradan oluşuyor.

OnePlus 12, çift SIM, 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, GNSS, NFC, ve USB 3.2 Gen1 gibi bağlantı seçenekleri sunuyor.

Android 14 tabanlı ColorOS 14 işletim sistemi ile çalışıyor.

5.400mAh batarya, 100W kablolu ve 50W kablosuz şarjı (10W ters kablosuz) destekliyor.

OnePlus 12'nin Kaya Siyahı, Soluk Yeşil ve Beyaz Renk seçeneği bulunuyor.

ONEPLUS 12'NİN FİYATI NEDİR?

OnePlus 12 ilk aşamada sadece Çin'de satışa çıkacak. 11 Aralık tarihinde satışa çıkacak olan telefonun Çin'deki fiyatı ise şöyle: