Xiaomi 14 Ultra'nın yeni bir özelliği ortaya çıktı

Yayınlanma: 04.12.2023 - 16:51

Güncelleme: 04.12.2023 - 16:51

Xiaomi'nin beklenen Ultra amiral gemisi Xiaomi 14 Ultra'nın, ultrasonik parmak izi sensörü kullanacağı ortaya çıktı. Ancak, firmanın alt markası Vivo'nun geniş alanlı ultrasonik çözümlerini kullanıp kullanmayacağı konusunda belirsizlik bulunuyor.

Xiaomi 14, Vivo X100 ve Vivo X100 Pro ve iQOO 12 gibi son amiral gemileri, ekran altı optik parmak izi tanıma özelliğini benimsemiş olsalar da, kullanıcı geri bildirimleri parmak izi tanıma deneyiminde iyileştirmeye ihtiyaç olduğunu gösteriyor.

Raporlara göre, Xiaomi, tek noktalı ultrasonik parmak izi sensörü üzerinde testlere başlamış durumda. Ancak bu teknolojinin hangi cihazlarda kullanılacağı belirsizliğini koruyor. Şu anda aktif test aşamasında olan bu teknolojinin, önümüzdeki yılın ultra amiral gemisi modellerinde kullanılma olasılığı yüksek görünüyor. Bu, Xiaomi'nin ultrasonik parmak izi sensörü kullanımına yönelik ikinci girişimi olacak.

Xiaomi'nin ultrasonik parmak izi teknolojisiyle ilgili geçmişi, 2016 yılında Xiaomi 5s'te dünyanın ilk gözeneksiz ultrasonik parmak izi tanıma özelliğini tanıttığına kadar uzanıyor. Ancak, bu teknoloji ilk başta zorluklarla karşılaştı ve bazı sorunlara neden oldu. Xiaomi o zamandan beri üst düzey amiral gemileri de dahil olmak üzere cihazlarında ekran altı optik parmak izi teknolojisini kullanıyor