Android 14 alacak yeni OnePlus telefonu belli oldu

Yayınlanma: 30.11.2023 - 12:15

Güncelleme: 30.11.2023 - 12:15

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus'ın 2022 yılında çıkardığı ve ilk olarak Android 12 işletim sistemi ile piyasaya sürdüğü OnePlus 10 Pro, cihazına Android 14 geleceği duyuruldu. Cihaz Android 14 ile birlikte OxygenOS 14 işletim sistemi arayüzünü de alacak.

Güncelleme, NE2211_14.0.0.202(EX01) firmware sürümü ile birlikte geliyor ve yaklaşık 790MB'lık bir indirme gerektiriyor. Ancak, şu anda yalnızca güncelleme Hindistan'daki Açık Beta programındaki kullanıcılarına yapılacak.

İlerleyen süreçlerde ise diğer kullanıcılara da Android 14'ün yayınlanması bekleniyor.

Güncellemeyi alan bir kullanıcı tarafından paylaşılan değişiklik günlüğü ekran görüntüsü, güncellemenin Fluid Cloud, File Dock, Content Extraction ve Smart Cutout gibi özellikleri içerdiğini gösteriyor.