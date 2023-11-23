Xiaomi Redmi K70 Pro'nun işlemcisi belli oldu

Yayınlanma: 23.11.2023 - 13:38

Güncelleme: 23.11.2023 - 13:38

Xiaomi'nin alt markası Redmi, merakla beklenen Redmi K70 serisinin lansman tarihini resmen duyurdu. Yeni seri, Redmi K70, Redmi K70E ve Redmi K70 Pro olmak üzere üç farklı modelden oluşacak ve 29 Kasım tarihinde piyasaya sürülecek.

Redmi K70E modelinin temel özellikleri Xiaomi tarafından açıklandı. Cihaz, gücünü Dimensity 8300-Ultra işlemcisinden alacak ve 90W hızlı şarj özelliğine sahip 5.500mAh pil ile donatılacak. Ayrıca, K70E modeli, 1.800 nit tepe parlaklığına sahip 12 bit 1,5K ekran özelliği ile dikkat çekecek.

Üst sınıf Redmi K70 Pro modeli ise yeni bir teaser ile Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile donatılacağı resmi olarak doğrulandı. Xiaomi, ayrıca cihazda kullanılacak yeni bir buz soğutma sistemini duyurarak, kendi geliştirdiği ısı dağıtma malzemelerini vurguladı.

Redmi, yapay zeka yeteneklerine de odaklanıyor. K70E modelinde olduğu gibi, K70 Pro modelinin de üretken AI yeteneklerini içereceği ve kullanıcıların istemleri doğrultusunda cümleler ve görüntüler oluşturmasına olanak tanıyacağı belirtiliyor.

Redmi, 29 Kasım'daki lansman öncesinde önümüzdeki günlerde Redmi K70 serisi hakkında daha fazla bilgi sunması bekleniyor.