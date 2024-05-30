OpenAI, ChatGPT'nin ücretli özelliklerini herkese açtı

Yayınlanma: 30.05.2024 - 11:51

Güncelleme: 30.05.2024 - 11:51

OpenAI, mayıs ayının başlarında GPT-4o'yu tanıtmıştı. Gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken dil modeli, kısıtlı kullanıcıya ulaşıyordu. Ücretli abonelere sunulan özelliklerin bir kısmının herkese açılacağının müjdesini veren OpenAI, bu müjdeyi gerçekleştirdi. Ücretli sunulan diğer özellikler dünyadaki tüm kullanıcılar için sunuldu.

CHATGPT'NİN ÜCRETLİ ÖZELLİKLERİ HERKESE AÇILDI

Bu herkese açılan özellikler neler? Bunlardan biri kullanıcıların belirli amaçlara hizmet eden kişiselleştirilmiş sohbet robotları oluşturmaya imkan sağlayan özelliği. Bunlara GPT deniyor ve bu mağazaya artık herkesin erişimi var. Ancak oluşturmak değil, oluşturulanları kullanma özelliği herkese açılmış durumda. GPT oluşturma halen ücret ödeyen kullanıcılara sunuluyor.

Bunun yanı sıra dosya yükleme, ChatGPT, daha öncesinde yaptığınız konuşmaları hatırlayabiliyor. Bunun yanı sıra veri analizi ve tablo oluşturma, çekilen fotoğrafları hakkında sohbet edebilme ve en önemlisi internet kullanımı. Burada Bing arama motoru ile yapılan aramalar kullanıcıya sunuluyor.

Elbette bütün bu ücretsiz sunulan özelliklerin bir kullanım sınırı var. Haklarınız bittiğinde GPT-4o'dan ücretsiz olarak herkesin kullanımında olan GPT-3.5'a geçiş yapıyorsunuz.