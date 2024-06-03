OpenAI destekli şirketin robotu bu şekilde çalışıyor

Yayınlanma: 03.06.2024 - 14:04

Güncelleme: 03.06.2024 - 14:04

Norveç merkezli bir robot üreticisi olan 1X, OpenAI gibi yapay zeka odaklı dünyanın en bilinen şirketlerinden biri tarafından da destekleniyor. Daha önce şirket paylaştığı videoda insansı robotların geleceğine ışık tutmuştu. Eve isimli robot üzerinde çalışan şirket, bu robotun çalışma yeteneklerini gösteren yeni bir video daha yayınladı.

Gelişmiş bir yapay zeka sistemi kullanan şirket, Eve adını verdiği robotların otonom olarak çalıştıkları videoyu paylaştı.

İNSANSI ROBOTLARIN KULLANILDIĞI ALANLARIN SAYISI ÇEŞİTLENİYOR

Şirketin paylaştığı videoda insansı robotlar verilen komutları kusursuz şekilde uyguluyor. Paylaşılan videoda kısa vadeli yetenekleri daha uzun olanlara zincirlemek için ses kontrollü bir doğal dil arayüzü oluşturduğu aktarılıyor.

Her robotun farklı bir görevi bulunuyor ve videoda robotların insanların yönlendirmesine dayalı olarak görev değiştirdiği gözler önüne seriliyor. Daha önce otonom yapısı vurgulanan robotun, özellikle yeni videoda henüz otonom yapıda olmadığı aktarılıyor.

Robotların bu görevleri yapması ve gerçekleştirmesi için görme ve doğal dil komut çiftlerinden oluşan bir veri kümesi oluşturuluyor. Daha sonraki hedeflerde ise üst düzey eylemlerin tahminlerini otomatikleştirmek var.

DAHA ÖNCE OPENAI'DAN 25 MİLYON DOLARLIK YATIRIM ALMIŞTI

Daha önce ürünleri kontrol etme, paketleme ve kasalara yerleştirme gibi görevleri yaparken gösterilen insansı robotlar, gerektiklerinde eğilerek kendilerini şarja takabildiği aktarılmıştı. Videonun ilerleyen dakikalarında ise bir odada yerlerdeki oyuncakları topluyor ve kutuya dolduruyordu.

1X, ChatGPT'nin geliştirici şirketi olarak da bilinen OpenAI'den geçen yıl ilk etapta 25 milyon dolarlık daha sonra da 100 milyon dolarlık yatırım almıştı.

Tesla, Figure ve Sanctuary adlı şirketlerin insansı robotlarının aksine daha sevimli ve tehlikesiz görünüyorlar.