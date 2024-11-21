OpenAI GPT-4o modelini güncelledi! Neler yenilendi?

Yayınlanma: 21.11.2024 - 23:34

Güncelleme: 21.11.2024 - 23:34

OpenAI'ın ChatGPT için yayınladığı en gelişmiş versiyon olan GPT-4o için yeni bir güncelleme geldi. Bu sayede, metin yazma kabiliyetleri artan ChatGPT'ye yenilikler getirildi. Bunlardan biri de yüklenen belgeler üzerinde daha fazla çalışabilecek olması. Yani kısaca bu güncelleme ChatGPT'yi daha yüksek bir performansa kavuşturuyor.

CHATGPT'NİN YETENEKLERİ ARTIRAN GÜNCELLEME

Konuyla ilgili direkt OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre modelin yaratıcı yazma beceresi bir üst seviyeye çıktı. ChatGPT, güncelleme ile alaka düzeyi ve okunabilirliği artırmak için daha doğal ve ilgi çekici özel yazma yeteneklerine kavuştu.

Yüklenen belge ve dosyaları okuma kapasitesi de artırıldı bu sayede daha kapsamlı yanıtlar verebiliyor.



