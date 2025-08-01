OpenAI'ın son 1 yılda kazandığı gelir ortaya çıktı

ChatGPT ile dünyanın en çok konuşulan şirketlerinden biri olan OpenAI, yılın başında aylık gelirini 500 milyon dolar olarak açıklamıştı. İsimsiz bir kaynak şirketin yalnızca 1 yılda 12 milyar dolar gibi bir gelir elde ettiğini açıkladı. Bu da aylık 1 milyar dolara karşılık geliyor.

Bunun yanı sıra ChatGPT'nin de aktif kullanıcı sayısı da belli oldu. Aynı açıklamada şirketin haftalık olarak 700 milyon aktif kullanıcıya ulaştığı belirtildi.

Şirketin her ne kadar yüksek geliri olsa da giderleri de var. OpenAI 2025 yılının başlarında harcamaların yaklaşık 7 milyar dolar olabileceğini tahmin ediyordu ancak bu tutar 8 milyar dolara güncellendi.

OpenAI yalnızca sunucu kiralamak için 14 milyar dolarlık bütçe de ayırmıştı.