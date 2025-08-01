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Microsoft'tan kritik uyarı: Yapay zeka milyonları işsiz bırakabilir! 40 meslek yok olmanın eşiğine geldi
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Microsoft'tan kritik uyarı: Yapay zeka milyonları işsiz bırakabilir! 40 meslek yok olmanın eşiğine geldi

1.08.2025 11:40:00
Güncellenme:
Furkan Albayrak
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Microsoft'tan kritik uyarı: Yapay zeka milyonları işsiz bırakabilir! 40 meslek yok olmanın eşiğine geldi

Microsoft'un yayınladığı yeni bir rapora göre, yapay zeka gelecek yıllarda onlarca mesleği yok edecek. İşte, yapay zekanın gelişmesiyle yok olma riski olan 40 meslek...

Microsoft'tan kritik uyarı: Yapay zeka milyonları işsiz bırakabilir! 40 meslek yok olmanın eşiğine geldi

Yapay zeka teknolojileri iş dünyasında köklü değişimlere yol açmaya devam ederken, Microsoft’tan çarpıcı bir rapor geldi. Şirket, yakın gelecekte yapay zekanın en çok etkileyeceği ve hatta tamamen ortadan kaldırabileceği 40 mesleği sıraladı. Otomasyonun yükselişiyle birlikte bazı iş kolları tarih sahnesinden silinme riskiyle karşı karşıya. İşte, yapay zekanın gelişmesiyle yok olma riski olan 40 meslek...

Microsoft'tan kritik uyarı: Yapay zeka milyonları işsiz bırakabilir! 40 meslek yok olmanın eşiğine geldi

Microsoft'un raporuna göre yok olma tehlikesi altında olan meslekler:

  • Tercümanlar ve Çevirmenler
  • Tarihçiler
  • Uçuş Görevlileri
  • Hizmet Satış Temsilcileri
  • Yazarlar
  • Müşteri Temsilcileri
  • CNC Takım Programcıları
  • Telefon Operatörleri
  • Bilet ve Seyahat Görevlileri
  • Spikerler ve Radyo DJ’leri
Microsoft'tan kritik uyarı: Yapay zeka milyonları işsiz bırakabilir! 40 meslek yok olmanın eşiğine geldi
  • Borsa Memurları
  • Tarım ve Ev Yönetimi Eğitmenleri
  • Tele-pazarlamacılar
  • Otel Resepsiyonistleri
  • Siyaset Bilimciler
  • Gazeteciler
  • Matematikçiler
  • Teknik Yazarlar
  • Editör Asistanları
  • Karşılama Görevlileri
  • Editörler
  • İşletme Öğretim Üyeleri
  • Halkla İlişkiler Uzmanları
  • Ürün Tanıtım Uzmanları
  • Reklam Satış Temsilcileri
Microsoft'tan kritik uyarı: Yapay zeka milyonları işsiz bırakabilir! 40 meslek yok olmanın eşiğine geldi
  • Yeni Hesap Açma Görevlileri
  • İstatistik Asistanları
  • Kiralama ve Gişe Görevlileri
  • Veri Bilimcileri
  • Finansal Danışmanlar
  • Arşivciler
  • Ekonomi Öğretim Üyeleri
  • Web Geliştiricileri
  • Yönetim Danışmanları
  • Coğrafyacılar
  • Mankenler
  • Pazar Araştırma Analistleri
  • Acil Çağrı Operatörleri
  • Santral Operatörleri
  • Kütüphane Bilimi Öğretim Üyeleri
Microsoft'tan kritik uyarı: Yapay zeka milyonları işsiz bırakabilir! 40 meslek yok olmanın eşiğine geldi

Yapay zekanın en az etkileyeceği meslekler:

  • Tarak Makinesi Operatörleri
  • Köprü ve Kilit Operatörleri
  • Su Arıtma Tesisi Operatörleri
  • Döküm Kalıpçıları
  • Ray Döşeme Operatörleri
  • Kazık Çakma Çekiç Operatörleri
  • Zemin Zımpara Ustaları
  • Hasta Bakıcılar
  • Motorbot Operatörleri
  • Ağaç Kesim Operatörleri
Microsoft'tan kritik uyarı: Yapay zeka milyonları işsiz bırakabilir! 40 meslek yok olmanın eşiğine geldi
  • Asfalt ve Yüzey Kaplama Operatörleri
  • Kat Hizmetlileri
  • Petrol Sahası İşçileri
  • Çatıcılar
  • Gaz Kompresörü Operatörleri
  • Bina Bakım Ustaları
  • Lastik Üretim İşçileri
  • Cerrahi Asistanlar
  • Masaj Terapistleri
  • Göz Sağlığı Teknikerleri
  • Endüstriyel Forklift Operatörleri
  • İtfaiye Amiri
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