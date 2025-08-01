Microsoft'tan kritik uyarı: Yapay zeka milyonları işsiz bırakabilir! 40 meslek yok olmanın eşiğine geldi

Yapay zeka teknolojileri iş dünyasında köklü değişimlere yol açmaya devam ederken, Microsoft’tan çarpıcı bir rapor geldi. Şirket, yakın gelecekte yapay zekanın en çok etkileyeceği ve hatta tamamen ortadan kaldırabileceği 40 mesleği sıraladı. Otomasyonun yükselişiyle birlikte bazı iş kolları tarih sahnesinden silinme riskiyle karşı karşıya. İşte, yapay zekanın gelişmesiyle yok olma riski olan 40 meslek...