OpenAI'ın Sora'sına kurgusal karakterler gelecek

OpenAI'ın yapay zeka destekli video oluşturma uygulaması Sora için yasal zorunlulukların önüne geçilmek isteniyor. Bildiğiniz üzere yapay zeka uygulamaları eğitildikleri verilere göre bazen telif haklarını çiğneyebiliyor. OpenAI, özellikle patentli veya telif hakkıyla korunan içeriklerde yaşanan bu yasal tıkanmayı Sora özelinde aşmak istiyor.

Bu sayede Sora'da patentli kurgusal karakterlerin yasal şekilde kullanılması sağlanacak. Bu sistem, lisans alınan karakterler için geçerli olacak ve oluşturulan videolarda yer alabilecekler.

Telif ihlallerinin önüne geçmek için atılacak bu adımla aynı zamanda karakter sahiplerine içerik üzerinde ayarlamalar yapabilme ve telif geliri kazanma şansı da sunulmuş olacak.

Ne zaman devreye alınacağı belli olmayan sistemin Sora'yı daha sürdürülebilir bir hale getirilmesi için geliştirildiği aktarılıyor.