Cumhuriyet Gazetesi Logo
OpenAI'ın Sora'sına kurgusal karakterler gelecek

OpenAI'ın Sora'sına kurgusal karakterler gelecek

7.10.2025 16:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
OpenAI'ın Sora'sına kurgusal karakterler gelecek

OpenAI'ın video oluşturma platformu Sora için yeni bazı gelişmeler var. Kurgusal karakterlerin yasal olarak kullanılması için yeni bir sistem geliştiriliyor.

OpenAI'ın yapay zeka destekli video oluşturma uygulaması Sora için yasal zorunlulukların önüne geçilmek isteniyor. Bildiğiniz üzere yapay zeka uygulamaları eğitildikleri verilere göre bazen telif haklarını çiğneyebiliyor. OpenAI, özellikle patentli veya telif hakkıyla korunan içeriklerde yaşanan bu yasal tıkanmayı Sora özelinde aşmak istiyor. 

Image

Bu sayede Sora'da patentli kurgusal karakterlerin yasal şekilde kullanılması sağlanacak. Bu sistem, lisans alınan karakterler için geçerli olacak ve oluşturulan videolarda yer alabilecekler. 

Telif ihlallerinin önüne geçmek için atılacak bu adımla aynı zamanda karakter sahiplerine içerik üzerinde ayarlamalar yapabilme ve telif geliri kazanma şansı da sunulmuş olacak. 

Ne zaman devreye alınacağı belli olmayan sistemin Sora'yı daha sürdürülebilir bir hale getirilmesi için geliştirildiği aktarılıyor. 

İlgili Konular: #OpenAI ChatGPT #OpenAI #Sora

İlgili Haberler

Gemini Pro üniversite öğrencilerine bir yıl için ücretsiz olacak
Gemini Pro üniversite öğrencilerine bir yıl için ücretsiz olacak Google yapay zeka hizmeti Gemini için yeni bir açıklama yaptı. Gemini Pro'yu üniversite öğrencisiyseniz 1 yıllığına ücretsiz kullanabileceksiniz.
Yapay zeka için milyarlarca dolarlık yatırımlar hız kazanıyor
Yapay zeka için milyarlarca dolarlık yatırımlar hız kazanıyor Nvidia, OpenAI, AMD ve Oracle gibi şirketler, son dönemde yapay zeka altyapılarını güçlendirmek ve küresel teknoloji ekosistemini dönüştürmek amacıyla kurdukları milyarlarca dolarlık ortaklıklara hız verdi.
AMD ve OpenAI yapay zeka için ortaklık kurdu
AMD ve OpenAI yapay zeka için ortaklık kurdu Yarı iletken şirketi AMD, OpenAI'nin yapay zeka altyapısını güçlendirmek için özel işlemci çipleri sağlayacağını ve ilk kurulumların 2026'nın ikinci yarısında başlayacağını açıkladı.