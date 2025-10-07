Yapay zeka için milyarlarca dolarlık yatırımlar hız kazanıyor

Şirketlerin ürün ve hizmetlerine entegre etmeye yöneldiği yapay zeka sistemlerine talep hızla artarken, sektör genelinde hem altyapı yatırımları hem de stratejik işbirlikleri ivme kazandı.

Büyük teknoloji şirketleri, rekabet avantajı sağlamak, yeniliği hızlandırmak ve üretken yapay zekayı daha geniş kullanıcı kitlelerine ulaştırmak amacıyla son aylarda ardı ardına yeni ortaklık ve yatırım planlarını duyurdu.

Aralarında Microsoft, Nvidia, OpenAI, Meta, AMD ve Oracle gibi şirketlerin bulunduğu teknoloji devlerinin son dönemde açıkladığı işbirlikleri, şirketlerin büyüme stratejilerinde yapay zekanın merkezi rolünü ortaya koydu.

Yatırım bankası UBS'nin tahminlerine göre, küresel yapay zeka harcamalarının bu yıl 375 milyar dolara, 2026'da ise 500 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Bu ortaklıkların son örnekleri arasında, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın çip şirketleri Nvidia ve AMD ile gittiği işbirlikleri dikkati çekiyor.

OpenAI ile ortaklığının AMD'ye on milyarlarca dolarlık gelir sağlaması bekleniyor

ABD'li yarı iletken şirketi AMD, dün OpenAI ile yaptığı ortak açıklamada, stratejik işbirliğine gittiklerini duyurdu.

Açıklamada, AMD'nin OpenAI'ın yapay zeka altyapısını güçlendirmek için özel işlemci çipleri sağlayacağı ve ilk kurulumların 2026'nın ikinci yarısında başlayacağı bildirildi.

Stratejik çıkarları daha da uyumlu hale getirmek için AMD'nin OpenAI'a 160 milyon adede kadar AMD hissesi için alım hakkı verdiği, bu hakkın belirli aşamaların tamamlanmasına bağlı olarak kademeli şekilde devreye gireceği belirtildi.

Açıklamada, AMD'nin OpenAI ile ortaklığının şirkete on milyarlarca dolarlık gelir getirmesinin beklendiği ifade edildi.

Nvidia, OpenAI'a 100 milyar dolara kadar yatırım yapacak

Nvidia, geçen ay OpenAI'ın bir sonraki nesil modellerini eğitmek ve çalıştırmak için en az 10 gigavatlık Nvidia sisteminin devreye alınmasını kapsayan stratejik ortaklık için iyi niyet mektubu imzaladığını açıkladı.

Şirket, bu kapsamda veri merkezi ve enerji kapasitesini desteklemek için sistemler devreye girdikçe OpenAI'a 100 milyar dolara kadar yatırım yapacağını bildirdi.

Nvidia, ilk aşamanın 2026'nın ikinci yarısında faaliyete geçmesinin hedeflendiğini belirtti.

Bu ortaklığın Microsoft, Oracle, SoftBank ve Stargate gibi ortaklarla sürdürülen mevcut işbirliklerini tamamlayıcı nitelikte olduğunu ifade eden Nvidia, bunun aynı zamanda insanlık yararına genel yapay zeka geliştirme misyonunu ilerletmeye hizmet edeceğini vurguladı.

INTEL'E 2 AYDA MİLYARLARCA DOLAR YATIRIM AKTI

Nvidia, geçen ay ABD'li çip şirketi Intel ile de özel veri merkezi ve kişisel bilgisayar ürünlerini ortaklaşa geliştirmek üzere işbirliği yaptığını açıkladı.

Şirketin açıklamasında, Intel'in Nvidia'nın yapay zeka altyapı platformlarına entegre edeceği ve pazara sunacağı veri merkezleri için özel x86 grafik işlem birimleri üreteceği, kişisel bilgisayarlar için ise x86 sistem çipleri imal edeceği bilgisi verildi.

Açıklamada, Nvidia'nın Intel'in adi hisse senetlerine hisse başına 23,28 dolarlık satın alma fiyatıyla 5 milyar dolar yatırım yapacağı belirtildi.

Ağustos ayında da ABD yönetimiyle bir anlaşma yapan Intel, hükümetin şirket hisselerine 8,9 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurmuştu.

Japonya merkezli SoftBank Group da ağustos ayında ABD'li yarı iletken üreticisi Intel'e 2 milyar dolarlık yatırım yapmayı öngören bir anlaşma imzaladı.

Şirketlerden yapılan ortak açıklamada, SoftBank Intel'in adi hisse senetleri için hisse başına 23 dolar ödeyeceği bildirildi.

Açıklamada, SoftBank'ın Intel'e yaptığı yatırımın, dijital dönüşümü, bulut bilişimi ve yeni nesil altyapıyı destekleyen ileri teknolojilere erişimi hızlandırarak yapay zeka devrimini mümkün kılma konusundaki uzun vadeli vizyonuna dayandığı ifade edildi.

BULUT BİLİŞİM ŞİRKETİ COREWEAVE, YENİ ANLAŞMALARINI AÇIKLADI

CoreWeave, OpenAI ile martta 11,9 milyar dolar ve mayısta 4 milyar dolar değerinde iki anlaşma yapmasının ardından son olarak eylülde yeni bir anlaşmayı duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, yeni anlaşmayla CoreWeave'nin OpenAI'ın en gelişmiş yeni nesil yapay zeka modellerini eğitmek için gereken bulut altyapısını sağlayacağı bildirildi.

CoreWeave'in OpenAI ile yaptığı sözleşmelerin toplam değeri, 6,5 milyar dolarlık son anlaşmayla birlikte 22,4 milyar dolara yaklaştı.

Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) eylül ayında yaptığı bildirimde de müşterilerine satılmayan tüm bulut kapasitesi için Nvidia'ya erişim hakkı sağlamak üzere 6,3 milyar dolarlık sipariş sözleşmesi imzaladığını belirtti.

Meta ile yaptığı işbirliğine ilişkin de eylül ayı sonunda SEC'e bildirimde bulunan CoreWeave, Meta'ya bulut bilişim kapasitesi erişimi sağlayacağını ifade etti.

Bildirimde, bu kapsamda Meta'nın 2031 sonuna kadar şirkete yaklaşık 14,2 milyar dolar ödemeyi taahhüt ettiği belirtildi.

AMAZON VE ANTHROPİC

ABD'li e-ticaret devi Amazon, Kasım 2024'te yapay zeka şirketi Anthropic'e 4 milyar dolar daha yatırım yapacağını bildirdi.

Amazon, ilk kez Eylül 2023'te eski OpenAI yöneticileri tarafından kurulan yapay zeka girişimi Anthropic'e 1,25 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklamıştı.

E-ticaret devi, geçen yıl mart ayında da 2,75 milyar dolar daha yatırım yaparak Anthropic'teki toplam yatırımını 4 milyar dolara çıkarmıştı.

Böylece Amazon'un Anthropic'e yaptığı toplam yatırım 8 milyar dolara çıktı.

OPENAI, ORACLE VE SOFTBANK'IN STARGATE GİRİŞİMİ

ABD Başkanı Donald Trump, ocak ayında yapay zeka altyapısına yönelik 500 milyar dolarlık özel sektör yatırımı yapılacağını açıkladı.

OpenAI, Oracle ve SoftBank'ın Stargate adı altında ortak girişim oluşturacağını bildiren Trump, bu girişimle ABD'nin yapay zeka altyapısına en az 500 milyar dolar yatırım yapılacağını ifade etti.

META'DAN SCALE AI'A YATIRIM

Yapay zeka şirketi Scale AI, 12 Haziran'da Meta'dan yeni bir yatırım aldığını açıkladı.

Scale AI ile Meta arasındaki ticari ilişkiyi derinleştirmenin amaçlandığı anlaşma kapsamında, Scale AI'ın kurucusu Alexandr Wang'ın de yapay zeka projelerinde çalışmak üzere Meta'ya katılacağı bildirildi.

Basında yer alan haberlerde, Meta'nın Scale AI'a yaptığı yatırımın değerinin 14 milyar doların üzerinde olduğu ifade edildi.

TESLA VE SAMSUNG'DAN ÇİP TEDARİK ANLAŞMASI

Tesla ve Samsung Electronics, temmuzda 16,5 milyar dolarlık çip tedarik anlaşması yaptı.

Tesla CEO'su Elon Musk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Samsung'un Texas'taki yeni çip fabrikasında Tesla için yeni nesil AI6 çipi üreteceğini bildirdi.

GOOGLE VE WİNDSURF

Yapay zeka şirketi Windsurf, 11 Temmuz'da Google ile anlaşma yaptıklarını ve bu kapsamda şirketin AR-GE ekibinin bazı üyelerinin Google'a katılacağını açıkladı.

NEBİUS GROUP VE MİCROSOFT

Nebius Group, eylül ayında Microsoft'a yapay zeka altyapısı sağlamak üzere milyarlarca dolarlık anlaşma yaptığını bildirdi.

Şirket, çok yıllık anlaşma kapsamında, bu yılın sonlarında New Jersey eyaletinin Vineland kentindeki yeni veri merkezinden Microsoft'a özel kapasite sağlayacağını ifade etti.