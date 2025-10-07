Gemini Pro üniversite öğrencilerine bir yıl için ücretsiz olacak

Google yeni bir blog yazısı yayınladı. Buradaki açıklamada Gemini Pro'nun üniversite öğrencilerine 1 yıllığına ücretsiz olarak sunulacağı da yer alıyor.
Yapılan açıklamada önümüzdeki günlerden itibaren şirketin en gelişmiş modeli olan Gemini 2.5 Pro’ya, 18 yaş ve üzerindeki öğrencilere ücretsiz olarak sunulacağı belirtildi.
Bir yıl boyunca geçerli olacak bu erişim, Türkiye’deki gençlerin en güncel yapay zeka araçlarını kullanmayı öğrenmelerini, yenilikçi projeler geliştirmelerini ve hem eğitimlerinde hem de iş hayatlarında verimliliklerini artırmalarını sağlaması hedefleniyor.
Google’ın yazısında şu ifadelere de yer verildi:
Dijital dönüşüm, Türkiye’nin ekonomik büyümesinde giderek daha belirleyici bir rol oynuyor. E-ticaretten fintek çözümlerine, dijital devlet uygulamalarından teknolojik altyapıya kadar pek çok alanda Türkiye, bölgesinde güçlü bir konum elde etmiş durumda. Bu yolculukta Google da sunduğu platformlar ve araçlarla vatandaşların, işletmelerin ve kamu kurumlarının gelişmesine katkıda bulunuyor.