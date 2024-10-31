OpenAI Türkiye'deki kullanıcılara bilgilendirme mesajı gönderdi

Yayınlanma: 31.10.2024 - 04:48

Güncelleme: 31.10.2024 - 04:48

Kullanıcılar 1 Aralık 2024 tarihinden itibaren uygulanacak KDV hakkında bilgilendirme mesajı almaya başladı.

OpenAI'dan gelen bilgilendirme mesajında kullanıcıların Vergi Kimlik Numarası eklemesi isteniyor. Türkiye'de 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi kanununa uygun olarak Türkiye'de KDV'ye kayıtlıysanız ve VKN'niz varsa bunun OpenAI hesabına eklenmesi gerekiyor.

OPENAI TÜRKİYE'DEKİ KULLANICILARA VERGİLENDİRME MESAJI ATTI

OpenAI, kullanıcıların hesaplarında Vergi Durumu ve Kimliği bölümlerini güncellemesini istiyor. İlgili bölümün 1 Aralık'a kadar güncellenmesi gerekiyor. Kullanıcılar bunu sağlamazlarsa faturalarına yüzde 20 oranında KDV eklenecek.

Kullanıcıların KDV'nin uygulamasına ilişkin herhangi bir sorunu varsa OpenAI ekibi ile iletişime geçilmesi isteniyor.