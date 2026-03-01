Cumhuriyet Gazetesi Logo
OpenAI, Pentagon ile anlaşmaya vardı

OpenAI, Pentagon ile anlaşmaya vardı

1.03.2026 19:55:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
OpenAI, Pentagon ile anlaşmaya vardı

OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile yapay zeka modellerinin bakanlığın ağına entegre edilmesine yönelik anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Altman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Pentagon ile OpenAI'ın yapay zeka modellerinin bakanlığın ağına entegre edilmesine ilişkin anlaşma imzaladıklarını belirtti.

Anlaşma kapsamında OpenAI'ın güvenlik ve etik ilkelerinin korunacağını vurgulayan Altman, Pentagon'un güvenlik konularında hassasiyet gösterdiğini ifade etti. Altman, OpenAI'ın temel ilkeleri arasında "yurt içi kitlesel gözetimin yasaklanması ile güç kullanımında insan sorumluluğunun korunması" bulunduğunu kaydederek, bakanlığın da bu ilkeleri benimsediğini aktardı.

Pentagon, Anthropic'e ültimatom vermişti

ABD ordusunun bugüne kadar istihbarat çalışmaları, silah geliştirme faaliyetleri ve askeri operasyonların yürütüldüğü sistemlerde Anthropic'in geliştirdiği yapay zeka sohbet robotu Claude modelini kullandığı belirtiliyor.

Image

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 24 Şubat'ta Anthropic'e ültimatom vermiş, Pentagon'un, şirketin yapay zekasını istediği şekilde kullanmasına 27 Şubat'a kadar izin vermedikleri takdirde hükümetle sözleşmelerini kaybetme riski bulunduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump da açıklamasında tüm federal kurumlara Anthropic teknolojisinin kullanımının derhal durdurulması talimatı vermişti.

Bazı askeri yetkililer, Anthropic'in ayrıca "tedarik zinciri riski" olarak nitelendirilebileceği ve hatta ordunun, firmanın ürünlerini daha geniş şekilde kullanmasına olanak tanıyan bir yasanın yürürlüğe koyulabileceği konusunda uyarmıştı.

Şirketin, Claude modelini "tüm yasal askeri amaçlar" için kullanıma açmayı reddetmesinin ve askeri kullanıma dair güvenlik endişelerinin, Pentagon ile anlaşmazlıklara yol açtığı ifade ediliyor.

İlgili Konular: #Yapay zeka #OpenAI ChatGPT #OpenAI

İlgili Haberler

xAI'nin OpenAI'ye açtığı ticari sır davası reddedildi
xAI'nin OpenAI'ye açtığı ticari sır davası reddedildi Bir süre önce gündeme gelen xAI'nin OpenAI'ye açtığı tartışmalı ticari sır davası ABD'li yargıç tarafından reddedildi.
Ölümsüzlüğün formülü bulundu mu?
Ölümsüzlüğün formülü bulundu mu? İnsanlık, The Matrix’ten beri simülasyon ve dijital bilinç fikrini tartışıyor. Bugün OpenAI, Google ve Meta gibi şirketler dijital asistanlar ve veri temelli ikizler üzerinde çalışıyor. Bir gün biyolojik olarak ölsek bile dijital izlerimizle var olmaya devam etmemiz mümkün olabilir.
Yapay zekaya karşı kibar olmalı mıyız?
Yapay zekaya karşı kibar olmalı mıyız? Bir grup araştırmacı "pozitif düşünmenin" yapay zeka sohbet botlarını daha doğru hale getirip getirmediğini test etmeye karar verdiğinde ortaya şaşırtıcı sonuçlar çıktı.