Apple, OpenAI için yatırım yapmaktan vazgeçmiş olabilir
Yeni iddialara göre Apple, OpenAI ile yatırım görüşmelerini sonlandırma kararı aldı.
ChatGPT'nin geliştiricisi ve geçmiş yıllardan bu yana oldukça popüler hale gelen OpenAI, yatırımcıların da gözdesi. Bu yatırımcılardan biri de Apple olabilirdi ancak ortaya yeni çıkan bilgilere göre Apple, OpenAI ile yaptığı yatırım görüşmelerini sonlandırma kararı aldı.
APPLE, OPENAI'YA YATIRIM YAPMAKTAN VAZGEÇTİ
OpenAI, bir sonraki yatırım turundan 6,5 milyar dolarlık yatırım almayı bekleyen şirket, pek çok büyük şirket ile görüşmeler yapıyor. Bunlardan biri de Apple'dı ancak söylentilere göre Apple, OpenAI için yatırım yapmayacak bunun sebebi olarak da kendi yapay zekasına yaptığı yatırımlar gösteriliyor.
Öte yandan Microsoft ve NVIDIA şirkete yatırım yapmayı planlıyor.
Microsoft, bir sonraki yatırım turunda 1 milyar dolar sağlayacak.
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