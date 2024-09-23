OpenAI, yapay zeka odaklı cihaz üzerinde çalıştığı onaylandı

Yayınlanma: 23.09.2024 - 18:05

Güncelleme: 23.09.2024 - 18:05

OpenAI, yapay zeka alanında çalışmalarını sürdürürken, uzun bir süredir eski Apple tasarımcısı Jony Ive ile beraber çalışarak yapay zeka odaklı bir cihaz geliştirmekte oldukları iddia ediliyordu. Bu iddialar devam ederken, resmen bir onaylama geldi, hem de Jony Ive tarafından.

OPENAI YAPAY ZEKA ODAKLI BİR CİHAZ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Geliştirilen proje ve cihaz hakkında ayrıntılar verilmiyor ancak daha önce ortaya çıktığı kadarıyla bu cihaz yapay zeka odaklı olacak.

Proje hakkında ortaya çıkan bir diğer gelişme ise bu projenin için Airbnb CEO'su Brian Chesky'nın da olduğu. Yeni girişim iddialara göre Laurene Powell Jobs'un şirketi Emerson Collective tarafından finanse ediliyor. Projenin yıl sonuna kadar 1 milyar dolarlık fon toplayabileceği de konuşulan iddialar arasında yerini alıyor.

Öte yandan belirtildiği kadarıyla projede aktif olarak 10 kişi çalışıyor.