Cumhuriyet Gazetesi Logo
OpenAI yeni ChatGPT özelliklerini herkese sunmayacak

OpenAI yeni ChatGPT özelliklerini herkese sunmayacak

22.09.2025 19:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
OpenAI yeni ChatGPT özelliklerini herkese sunmayacak

OpenAI, yeni getirmeyi planladığı birçok özelliği ChatGPT Pro abonelerine sunmaya başlayacak.

OpenAI CEO'su Sam Altman tarafından yapılan yeni açıklamaya göre şirket önümüzdeki hafta içinde daha fazla işlem gücü gerektiren özellikler getirecek. Ancak yüksek güç ihtiyacı sebebiyle bu özellikler başlangıçta sadece 'pro' abonelere açık olacak.

Açıklamanın devamında ise bazı yeni ürünler için ek ücret talep edileceği de belirtiliyor. 

Image

Şirketin buradaki amacının yapay zekanın yüksek maliyetlerini düşürmek ve herkesin daha kolay erişmesini sağlamak olduğu belirtildi. OpenAI, zamanla başarmayı umuyor ve mevcut modellerdeki maliyetleri düşürmek istiyor. Öte yandan hatırlatmak gerekirse ChatGPT Pro'nun iOS aboneliği aylık 7 bin 999 TL. Plus olan versiyon ise aylık 499 TL. 

İlgili Konular: #ChatGPT #ChatGPT yapay zeka #yapay zeka algoritması

İlgili Haberler

iPhone Air parçalarına ayrıldı
iPhone Air parçalarına ayrıldı Apple'ın yeni tanıttığı en ince yapıdaki iPhone olan, Air modeli parçalarına ayrıldı. Cihazın içinde yer alan parçalar gözler önüne serildi.
İlk iPhone 17 Pro ve iPhone Air kullanıcıları cihazlarında çizikler bildirdi
İlk iPhone 17 Pro ve iPhone Air kullanıcıları cihazlarında çizikler bildirdi iPhone 17 satışlarının ilk günlerinde bazı kullanıcılar ve gazeteciler, yeni akıllı telefon modellerinde çizikler fark ettiler.
Yapay zeka çöplüğü giderek büyüyor
Yapay zeka çöplüğü giderek büyüyor Yapay zeka tarafından üretilen içerikler, internette hızla yayılıyor ancak çoğu, doğruluktan uzak ve düşük kaliteli. Bu durum, sosyal medya üzerinden yayılan yanlış bilgilerin ve tartışmaların önünü açıyor.