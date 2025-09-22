OpenAI yeni ChatGPT özelliklerini herkese sunmayacak

OpenAI CEO'su Sam Altman tarafından yapılan yeni açıklamaya göre şirket önümüzdeki hafta içinde daha fazla işlem gücü gerektiren özellikler getirecek. Ancak yüksek güç ihtiyacı sebebiyle bu özellikler başlangıçta sadece 'pro' abonelere açık olacak.

Açıklamanın devamında ise bazı yeni ürünler için ek ücret talep edileceği de belirtiliyor.

Şirketin buradaki amacının yapay zekanın yüksek maliyetlerini düşürmek ve herkesin daha kolay erişmesini sağlamak olduğu belirtildi. OpenAI, zamanla başarmayı umuyor ve mevcut modellerdeki maliyetleri düşürmek istiyor. Öte yandan hatırlatmak gerekirse ChatGPT Pro'nun iOS aboneliği aylık 7 bin 999 TL. Plus olan versiyon ise aylık 499 TL.