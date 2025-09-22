Apple'ın en ince telefonu olan iPhone Air parçalarına ayrıldı. iFixit tarafından parçalarına ayrılan iPhone Air, farklı bir batarya kurulumu ve bağlantı noktaları içeriyor.

Cihazların tamir edilebilirlik oranını hesaplayan ve paylaşan iFixit, bunu Air modeli için de uyguladı. Yapılan testlere göre telefonun tamir edilebilirlik puanı 10 üzerinden 7 oldu. Apple'ın bu zamana kadarki en iyi puanlarından birini alan cihaz, 5,6 mm inceliğinde.

Aktarıldığına göre telefonun bu inceliğinin tamir işlemini zorlaştırması bekleniyordu ancak şirket tarafından farklı çözümler sunulmuş ve bu sayede aslında tamir edilebilirliği artmış.

YouTube kanalının paylaştığı videoya göre iPhone Air modelinin pil değişimi daha kolay hale getirilmiş. Elektrikle etkinleşen bir yapıştırıcı sistemi kullanan Apple, bu sayede yeni bir tasarımı benimsiyor ve pil yerinden daha kolay bir şekilde çıkıyor. Öte yandan cihazın arka kısmı üzerinden pil bölümüne ulaşılıyor ve orada bulunan ekran sökülmeden değişimi yapmak mümkün oluyor.

Buna göre uzmanlar tarafından aktarıldığına göre iPhone Air'ın tamir edilebilirliği çok daha pratik hale getirilmiş.