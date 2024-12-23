OpenAI'dan büyük sürpriz: Sora yılbaşı tatilinde ücretsiz!

Yayınlanma: 23.12.2024 - 16:12

Güncelleme: 23.12.2024 - 16:18

ChatGPT Plus kullanıcıları için yılbaşı hediyesi: Sora’ya sınırsız erişim fırsatı. Yapay zeka destekli video üretim aracı Sora, tatil boyunca ücretsiz. İşte detaylar…

SORA NEDİR VE NE İŞE YARAR?

OpenAI’ın yapay zeka destekli video üretim aracı Sora, kullanıcıların metin tabanlı komutlarını gerçekçi videolara dönüştürebiliyor. 2024’ün en dikkat çeken teknolojilerinden biri olan Sora, içerik üreticileri ve yaratıcı bireyler için devrim niteliğinde bir araç sunuyor. Kameraya ihtiyaç duymadan hayal edilen senaryoları gerçeğe dönüştürmek mümkün. Tek yapılması gereken Sora’ya bir komut (prompt) yazmak.

Ancak dikkat edilmesi gereken bir konu da mevcut içeriklerin yeniden kullanımı ve telif haklarıyla ilgili yaşanabilecek sorunlar. Bu nedenle üretilen videoların paylaşımında "Sora ile üretildi" ifadesinin eklenmesi öneriliyor.

SINIRSIZ ERİŞİM KİMLER İÇİN GEÇERLİ?

Sora’ya ücretsiz erişim yalnızca ChatGPT Plus aboneleri için geçerli. Aylık 20 dolar abonelik ücretiyle sunulan ChatGPT Plus, kullanıcılara yalnızca Sora’ya erişim değil; aynı zamanda daha gelişmiş yapay zeka modelleri, hızlı yanıt süreleri ve yeni özelliklere erken erişim gibi avantajlar sağlıyor.

OpenAI CEO’su Sam Altman, tatil dönemi boyunca GPU kullanımının azalmasının bu fırsatı mümkün kıldığını açıkladı. Ancak tatil sezonu bittikten sonra Sora’yı kullanmaya devam etmek isteyen Plus abonelerinin ek ücret ödemesi gerekecek.

YAPAY ZEKA İLE VİDEO ÜRETİMİNDE YENİ DÖNEM

2025 yılı, video üretiminde yapay zeka teknolojilerinin damgasını vuracağı bir yıl olacak gibi görünüyor. Sora, içerik üretimini kolaylaştırırken Google’ın Veo 2 gibi rakip teknolojilerle ciddi bir rekabetin fitilini ateşlemiş durumda.

Bu fırsattan yararlanmak için ChatGPT Plus abonesi olmayı unutmayın! Yılbaşı tatili boyunca sınırsız erişim imkanı, yaratıcı içeriklerinizi hayata geçirmek için eşsiz bir fırsat sunuyor.