OpenAI’ın Sora'sı ile hazırlanan kısa filmler beğenildi

OpenAI, yapay zeka ile video üretme imkanı sağlayan Sora'yı ilk duyurduğunda ve onunla hazırlanan kısa klipleri yayınladığında beklentiyi çok yükselmişti. İnsanların yüzleri ve uzuvlarını bozmadan video hazırlamaya imkan sağlayan Sora ile yapılmış kısa filmler ortaya çıkmaya başladı.

O kısa filmlerden biri ise The First Humans'dı. Bu kısa film aslında belgesel tadında ve insanların geçmiş atalarının bulgularından nasıl yaşadılar, neler yaptılar ve nasıl göründüklerine yönelik tasvirlere yer veriliyor. Şaşırtıcı olansa bu klipte yer alan insanların formlarının bozuk olmaması.

KNGMKlabs tarafından X hesabı üzerinden yayınlanan kısa video:

While I’m overjoyed by the recognition THE FIRST HUMANS got today (especially as a small account), I am adding it to my own feed here in case anyone hasn’t seen it or would like to repost from my account.



This an extremely important passion project to me, and we are doing… pic.twitter.com/gtxeztwHVW