OpenAI’ın Sora'sı ile hazırlanan kısa filmler beğenildi
Yapay zeka altyapısına sahip algoritmalarla hazırlanan videolar ürkütücü hatta rahatsız edici olabiliyor ancak Sora ile hazırlanan kısa film hiçte öyle değil.
OpenAI, yapay zeka ile video üretme imkanı sağlayan Sora'yı ilk duyurduğunda ve onunla hazırlanan kısa klipleri yayınladığında beklentiyi çok yükselmişti. İnsanların yüzleri ve uzuvlarını bozmadan video hazırlamaya imkan sağlayan Sora ile yapılmış kısa filmler ortaya çıkmaya başladı.
YAPAY ZEKA İLE VİDEOLU İÇERİK ÜRETMEK: SORA
O kısa filmlerden biri ise The First Humans'dı. Bu kısa film aslında belgesel tadında ve insanların geçmiş atalarının bulgularından nasıl yaşadılar, neler yaptılar ve nasıl göründüklerine yönelik tasvirlere yer veriliyor. Şaşırtıcı olansa bu klipte yer alan insanların formlarının bozuk olmaması.
KNGMKlabs tarafından X hesabı üzerinden yayınlanan kısa video:
While I’m overjoyed by the recognition THE FIRST HUMANS got today (especially as a small account), I am adding it to my own feed here in case anyone hasn’t seen it or would like to repost from my account.— KNGMKRlabs (@KNGMKRlabs) December 11, 2024
This an extremely important passion project to me, and we are doing… pic.twitter.com/gtxeztwHVW
Yine de Sora'ya eleştiriler yok değil. Sinema endüstrisinden olan isimler Sora'nın tutarlı fizik simülasyonlarını işleyip yapamadığını ve ona verilen talimatları tam algılayıp uyum sağlamayamadığını düşünüyor.
Bir diğer dikkat çeken kısa film Father Time oldu. Film yapımcısı Dave Clark, Sora ile hazıladığı 2 dakikalık videoyu takipçileriyle paylaştı:
Watch “Father Time,” My First Sora Short Film.— Dave Clark (@Diesol) December 11, 2024
Yesterday, I finally had the chance to dive into Sora, and within 24 hours, I created “Father Time”, using 100% text-to-video. While I wasn’t part of the early @OpenAI Sora Alpha program, this was my opportunity to experiment with… pic.twitter.com/Uzr59GpUQ7
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