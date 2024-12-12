OpenAI’ın Sora'sı ile hazırlanan kısa filmler beğenildi

Yapay zeka altyapısına sahip algoritmalarla hazırlanan videolar ürkütücü hatta rahatsız edici olabiliyor ancak Sora ile hazırlanan kısa film hiçte öyle değil.

OpenAI’ın Sora'sı ile hazırlanan kısa filmler beğenildi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.12.2024 - 21:00

OpenAI, yapay zeka ile video üretme imkanı sağlayan Sora'yı ilk duyurduğunda ve onunla hazırlanan kısa klipleri yayınladığında beklentiyi çok yükselmişti. İnsanların yüzleri ve uzuvlarını bozmadan video hazırlamaya imkan sağlayan Sora ile yapılmış kısa filmler ortaya çıkmaya başladı. 

YAPAY ZEKA İLE VİDEOLU İÇERİK ÜRETMEK: SORA

O kısa filmlerden biri ise The First Humans'dı. Bu kısa film aslında belgesel tadında ve insanların geçmiş atalarının bulgularından nasıl yaşadılar, neler yaptılar ve nasıl göründüklerine yönelik tasvirlere yer veriliyor. Şaşırtıcı olansa bu klipte yer alan insanların formlarının bozuk olmaması. 

KNGMKlabs tarafından X hesabı üzerinden yayınlanan kısa video:

Yine de Sora'ya eleştiriler yok değil. Sinema endüstrisinden olan isimler Sora'nın tutarlı fizik simülasyonlarını işleyip yapamadığını ve ona verilen talimatları tam algılayıp uyum sağlamayamadığını düşünüyor.

Bir diğer dikkat çeken kısa film Father Time oldu. Film yapımcısı Dave Clark, Sora ile hazıladığı 2 dakikalık videoyu takipçileriyle paylaştı:


Etiketler: #Sora #OpenAI Sora

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