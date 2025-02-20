OpenText Aviator'u tanıttı

Yayınlanma: 20.02.2025 - 16:36

Güncelleme: 20.02.2025 - 16:36

Dünyanın en büyük 10 yazılım şirketinden biri olan Kanada merkezli OpenText, 19 Şubat’ta Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel’de düzenlediği OpenText Summıt Türkiye 2025 etkinliğiyle üretken yapay zeka çözümü Aviator’u tanıttı. OpenText'in global yöneticilerinin de katılım gösterdiği etkinlikte gerçekleştirilen basın toplantısında OpenText Türkiye Genel Müdürü Zafer Akın "Yaklaşık 180 ülkeye satış yapıyoruz. Bundan üç yıl önce Türkiye'nin o dönem en büyük teknoloji firması olan Micro Focus'u satın alarak Türkiye'de kendi ofisimiz ile hizmet vermeye başladık. Kısa sürede tüm OpenText'ler içerisinde OpenText Türkiye, en hızlı büyüyen ülke olma başarısını yakaladı" ifadelerini kullandı.

"BİLGİYİ KULLANABİLİR HALE GETİRİYORUZ"

Türkiye'deki ve dünyadaki bazı firmaların teknoloji departmanlarının her şeyi kendilerinin yapmak isteme çabasının verimliliği azalttığına değinen Akın, "Türkiye'nin en temel sıkıntısı teknolojiye bütçe ayrılmasına karşın eğitime yeteri kadar bütçe ayrılmaması" dedi. Akın ayrıca şöyle ekledi: "OpenText olarak, bilgiyi yeniden tasarlıyor, kullanabilir hale getiriyoruz. Yetmiyor bunu siber güvenlik çözümlerimiz ile koruyor, hem on-prem hem cloud tarafından çalıştırılabilmesi için alt yapı sağlıyoruz"