Runway tüm modelleri geride bırakan Gen-4.5 ile yapay zekanın sınırlarını zorluyor

Yeni yapay zeka odaklı video oluşturma modelini yayınlayan Runway, sınırları zorluyor. Çok gerçekçi ve görsel hassasiyet içeren videolar oluşturmayı sağlayan bu modelin yapılan testlerde tüm modelleri geride bıraktığı belirtiliyor.

Runway Gen-4.5 modeli için yapılan açıklamaya göre yüksek oranda fiziksel doğruluk, görsel hassasiyet sunuluyor. Yeni modelin aşamalı olarak sunulacağı ve talebe göre çok gerçekçi sinematik videolar üretebileceği söylendi.

Gerçek ve yapay zeka arasındaki farkı kaldırmak isteyen Runway, kullanıcıların daha yaratıcı ve özgür olmasını hedefliyor.

Şirket iki yıl önce Gen-1 modelini yayınlamıştı. Ancak yıllar içinde daha da geliştirildi ve en son noktada yayınlanan Gen-4.5 modeli Elo'dan 1.247 puan almayı başardı.

Gen-4.5 için yayınlanan video: