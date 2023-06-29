Orman yangınları uydularla tespit edilecek

Yayınlanma: 29.06.2023 - 11:43

Güncelleme: 29.06.2023 - 11:43

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada'da son zamanlarda orman yangınlarının tehlikesi giderek artmaya başladı. ABD ve Kanada hükümetlerine bağlı ilk müdahale ekipleri yetersiz kaldı. İlk müdahale ekiplerinin en çok ihtiyaç duyduğu alan ise gerçek zamanlı orman yangın tespit ve izleme verileri olduğu açıklandı.

ABD merkezli Spire Global ve OroraTech uzay şirketleri tarafından bugün yeni bir açıklama yapıldı. Açıklama kapsamında devletlerin orman yangınları için ihtiyaç duyduğu anlık verileri sağlamak için yörüngeye sekiz adet uydu fırlatılacağı belirtildi.

Techcrunch'ın haberine göre, 2024 yılının ortasına kadar yörüngeye yerleştirilecek olan uydular sadece aktif orman yangınlarını izlemeyecek.

Aynı zamanda iklim değişikliği nedeniyle arttığını söylediği orman yangını riski altındaki alanları da tespit edecek.