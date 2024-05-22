Örümcek ağından esinlenen mikrofon geliştirildi

Yayınlanma: 22.05.2024 - 10:27

Güncelleme: 22.05.2024 - 10:27

Mikrofonlar insan kulağıyla aynı şekilde çalışıyor. Kulak zarı ve bu cihazlar sesin hava basıncında yarattığı değişiklikle titreşiyor.

Öte yandan sesi antenleriyle algılayan böcekler, ses basıncından ziyade sesin havadaki hareketini algılayarak duyuyor. Örümceklerin işitme becerisi de bu prensibe dayanıyor fakat onlar ördükleri ağlardan yararlanıyor.

Independent Türkçe'nin aktardığı çalışmaya göre Amerika Akustik Derneği ve Kanada Akustik Derneği'nin toplantısında geçen hafta çalışmalarını sunan ekip, örümcek ağlarının basınç dalgasıyla titreşmek yerine, bal gibi akışkan bir ortam olan havanın yer değiştirmesiyle hareket ettiğini ve bu şekilde duyduğunu tespit etti. Binghamton Üniversitesi'nden araştırmacılar bu bulgularını daha önce yayınlamıştı.

BU YÖNTEMLE GELİŞTİRİLEN CİHAZLAR DAHA İYİ SONUÇ VERİYOR

Araştırma ekibinden makine mühendisi Dr. Ronald Miles, sesin gittiği yön hakkında bilgi verdiğinden ses hızı üzerinden geliştirilen cihazların daha iyi sonuç vereceğini söylüyor.

Bilim insanları örümceklerin ağını ördüğü ipeğin kullanılması çok maliyetli ve zorlu olacağından silikondan yararlanlandı. Cihazları, silikondan yapılan son derece ince çubukların sesin hava akışında yarattığı küçük dalgalanmalara tepki vermesiyle çalışıyor. Ağındaki dalgalanmaları tespit eden bir örümcek gibi, bir lazerin çubukların hareketini ölçmesiyle sesin duyulması sağlanıyor.

Dr. Miles yeni yöntemle normalde insanların duyamadığı seslerin tespit edilebileceğini söylüyor:

Bu çok düşük frekanstaki seslerin konumunu saptamak basınçla çalışan mikrofonlarla gerçekten zor. Hızı algılayan bir mikrofonla bu çok kolay bir şekilde yapılabilir.

Bilim insanları ayrıca basıncı algılayan mikrofonların daha iyi hale gelmesi için boyutunun artırılması gerektiğini belirtiyor. Örümcek ağından esinlenen mikrofonlarsa sesin havadaki akışına göre çalıştığından çok daha küçük boyutlarda üretilebilir.

Bulguların sağlık alanında da önemli sonuçlar yaratabileceği düşünülüyor.

İnsan kulağı basınç nedeniyle titreştiğinde ses çıkarıyor. Araştırmacılar, bu çok düşük seviyedeki sesleri algılayacak bir cihaz geliştirerek bebeklerin yaşadığı işitme sorunlarının daha erken tespit edilmesini sağlamayı planlıyor.

Dr. Miles ayrıca yeni yöntem sesin konumunu tespit edebildiğinden, gürültülü bir ortamda belirli bir yerden gelen sesi algılayan işitme cihazlarının geliştirebileceğini belirtiyor.