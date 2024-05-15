Telefona elinizi sürmeden uygulamaları kullanabileceğiniz teknoloji

Google, ilk olarak geçtiğimiz yıl tanıttığı, yüzünüzü mouse’a çeviren “Project Gameface” teknolojisini Android’e getiriyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 09:56
Telefona elinizi sürmeden uygulamaları kullanabileceğiniz teknoloji
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Google, 14 Mayıs'ta  bu yılki geliştirici konferansı I/O’yu resmen başlattı. Etkinlikte şirketin odağı Gemini başta olmak üzere yapay zeka duyuruları oldu. Buna ek olarak başka ilgi çekici açıklamalar da yapıldı. Teknoloji devinin geçtiğimiz yılki I/O’da “Project Gameface” ismi verilen bir teknoloji tanıttığını görmüştük. Masaüstü cihazlar için tanıtılan bu sistem, yüzünüzü mouse’e çevirerek imleci kontrol etmenizi sağlıyordu. Bu yılki I/O’da ise Project Gameface’in Android’e geleceği duyuruldu.

ANDROID UYGULAMALARINI YÜZÜNÜZLE KONTROL ETMENİZ MÜMKÜN OLACAK

Webtekno'da yer alan habere göre Google, yeni etkinliğinde Project Gameface’in Android geliştiricileri için açık kaynaklı yapılacağını duyurdu. Bu da uygulamalara entegre edilebileceği ve kullanıcıların yakında herhangi bir temasa gerek kalmadan sadece yüzleriyle kontrol edebileceği anlamına geliyor.

Project Gameface, bu işlevi sunmak için cihazın kamerasını ve MediaPipe’ın Face Landmarks Detection API’ından gelen ve yüz ifadelerinden oluşan bir veritabanını kullanıyor. Yüz ve kafa hareketlerinin algılanmasının ardından imleç hareketlerine çevriliyor ve yüzle kontrol imkanı sunuluyor. Gameface projesi aslında en başlarda oyunculara yönelik bir erişilebilirlik özelliği olarak tanıtılmıştı. Ancak aynı zamanda hareketleri kısıtlı insanlara da yardımcı olabiliyordu.

Google, geçen yıl teknolojinin yüzdeki 468 noktayı algılayabildiğini belirtirken her yüz ifadesine farklı eylemler atanabileceğini ifade etmişti. Örneğin sağ tık için gülmek ya da sol tık için göz kırpmak gibi eylemler belirlenebiliyordu. Android geliştiricileri, bunların telefonlardaki uygulamalara gelmesini sağlayacak.


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