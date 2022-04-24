Otomotiv sektörü benzin, LPG, dizelden vazgeçiyor: Audi içten yanmalı motorlar için son tarihi açıkladı!

24 Nisan 2022 Pazar, 15:45

Otomobil sektörü elektrikli modellere geçiş yaparken bir yandan da içten yanmalı motorlara veda etmeye hazırlanıyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle Ruslara uygulanacak olan olası bir ambargo da şirketler ve hükümetler üzerinde yenilenebilir enerjiye yatırımları genişletmeleri için baskı uygulanıyor.

Bu konuda şirketler farklı fikirler ortaya koyuyor. BMW içten yanmalı motorlardan bu kadar hızlı vazgeçilmemesini savunurken bazı şirketler ise bu konuda çok daha hızlı adımlar atıyor. Bu konu hakkında bir açıklama da Audi CEO‘sundan geldi.

AUDİ, 2040 YILINDA FOSİL YAKITLARA VEDA EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ AÇIKLADI

Shift Delete'in haberine göre, elektrikli otomobillere geçiş süreci başlarken Audi, 2033’ten itibaren içten yanmalı motorlu araç satışını durduracak.

Ana şirket Volkswagen de 2035’ten itibaren Avrupa’da fosil yakıt tüketen araçlara veda edecek. Alman marka daha sonra ise Çin ve ABD‘de bu kararını uygulamaya koyacak.

Konuya ilişkin Audi CEO’su şöyle dedi:

"Avrupalılar olarak cesur olalım ve 2040’tan itibaren fosil yakıtlardan tamamen vazgeçmeyi kendimize görev edinelim. Bireysel mobilite için tüm enerjimizi bataryalı elektrikli araçlara harcamalıyız."

HYUNDAI VE KIA'DAN YENİ KARAR

Avrupalı markaların dışında Hyundai ve KIA da ilerleyen dönemde içten yanmalı motorlara veda etmeye hazırlanıyor.

İlerleyen yıllarda yürürlüğe girmesi Euro 7 normlarının da otomobil üreticilerini elektrikli modellere itmesi bekleniyor. Otomobil üreticileri, daha katı emisyon düzenlemeleri ile araçların daha pahalı hale geleceğini belirtiyor. Sektör uzmanları, Euro 7‘nin fiyat farkını daraltarak elektrikli otomobillere geçişi hızlandıracağına inanıyor.

Almanya hükümeti de 2030 yılına kadar fosil yakıtlardan aşamalı olarak çıkmayı hedefliyor. 2035 yılına gelindiğinde ise kadar tüm elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerji ile karşılamayı planlayan ülke, otomobil markalarının da bu yönde bir adım atmasını isteyecektir.