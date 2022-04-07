Benzin ve motorin fiyatlarında son durum
Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1.3 artışla 102.39 dolara yükseldi. Brent petrol fiyatlarındaki değişim, benzin ve motorin fiyatlarının da dalgalı seyir izlemesine neden oluyor.
Türkiye'deki ekonomik kriz derinleşmeye devam ediyor. Zam furyası ise yurttaşları isyan etme noktasına getirdi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonuyla başlayan brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarının da dalgalı seyir izlemesine neden oluyor. Akaryakıt grubunda son olarak 2 Nisan Cumartesi günü benzinde 80 kuruşluk indirim gerçekleşmişti.
Otogaza ise 4 Nisan'da 63 kuruşluk zam gelmişti.
Akaryakıt fiyatlarında 7 Nisan tarihinde (bugün) bir indirim ya da zam beklenmiyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 21 lira 27 kuruştan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19 lira.
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