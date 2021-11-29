Oxford'un önde gelen ismi Omicron varyantıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı

29 Kasım 2021 Pazartesi, 11:05

İlk kez Güney Afrika ve Bostvana'da görülen ve Delta varyantından daha bulaşıcı olduğu belirtilen varyant İsrail, Belçika, Hong Kong, Birleşik Krallık (BK), İtalya ve Almanya'da da tespit edildi.

Bunun ardından ilaç firmaları Moderna ve Pfizer, varyanta karşı yeni aşı çalışmalarına hızla başladığını duyurdu.

Independent Türkçe'nin haberine göre; yetkilileri alarma geçiren varyant, "Pandemi başa mı dönüyor?" sorusunu akla getirdi. Ancak uzmanlar itidal çağrısı yapıyor ve halkın maske ve mesafe önlemlerine uymasını tavsiye ediyor.

BBC Radio4'a konuşan Prof. Dr. Pollard, şu anda kullanımda olan aşıların yeni varyanta karşı koruma sağlamaya devam edip etmeyeceği sorununa iyimser yaklaştığını söyledi.

Yeni varyantın Kovid-19'un şiddetini artırma riskine yönelik tahminde bulunmak için "çok erken olduğunu" aktaran uzman, Omicron ve önceki varyantlar arasındaki benzerlikler nedeniyle Kovid aşılarının etkisini muhtemelen sürdüreceğini ekledi.

"En azından spekülatif bir bakış açısıyla, aşıların şiddetli hastalık riskine karşı işe yaramayı sürdüreceği hususunda iyimseriz. Ancak bunu doğrulamak için gerçekten birkaç hafta beklememiz gerekiyor" diyen Pollard, pandeminin başa sarmayacağını belirtti:

"Aşılanmış nüfusta pandeminin geçen yılki haline dönmesi ve başa sarması pek olası değil."

Aynı zamanda B.1.1.529 adını taşıyan varyantın görülmesinin ardından İsrail ve Kuveyt sınırlarını kapatırken, Türkiye de Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'ye 27 Kasım'dan itibaren seyahat kısıtlaması uygulama kararı almıştı.

Koronavirüs önlemlerini yeniden sıkılaştıran BK'nin baş sağlık yetkilisi Chris Whitty, önlemlerin varyantın yayılmasını engellemek için alındığını bildirdi. Whitty ayrıca şu anda Delta varyantının daha büyük risk teşkil ettiğini vurguladı:

"Şüphesiz şu anda ve Noel'e kadar endişelenmemiz gereken en önemli şey Delta."

Kaynak: Independent Türkçe